بلماضي يصنع الحدث بملعب براكني بالبليدة

سجل الناخب الوطني جمال بلماضي، أمسية السبت، حضوره بملعب الإخوة براكني بالبليدة، بمناسبة نهائي دورة كافل اليتيم.

وحرص بلماضي على تلبية دعوة جمعية كافل اليتيم، وتنقل رفقة عزير بوراس، إلى ملعب براكني، أين حظي باستقبال حار من طرف الجماهير الحاضرة.

وأعطى مدرب “الخضر” عقب وصوله ضربة انطلاقة المباراة النهائية رفقة رئيس جمعية كافل اليتيم قبل أن يتوجه إلى المنصة الشرفية لمتابعة اللقاء.

وقام الناخب الوطني رفقة أسطورة كرة القدم الجزائرية مصطفى دحلب، بتسليم الجوائز للمتوجين والكأس لفريق مستغانم الفائز بالدورة الكروية.