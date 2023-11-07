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رياضة

بلماضي يضرب موعدا لِطلبة الجامعات

الشروق الرياضي
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بلماضي يضرب موعدا لِطلبة الجامعات

يحضر النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ورشة عمل، بِمعهد التربية الرياضية والبدنية بِدالي إبراهيم بِالعاصمة.

جاء ذلك بعد دعوة استلمها بلماضي من إدارة جامعة الجزائر 3، على أن تُقام فعّاليات  الورشة صباح الخميس المقبل، تحت شعار “الاستعداد لِكأس أمم إفريقيا 2019، وعوامل النجاح”.

ويحضر أطوار هذه الورشة أساتذة المعهد والطلبة وتقنيون وغيرهم.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن هذا الحضور بِمثابة “جزء من أنشطة التوعية للمدرب الوطني، مُخصّصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين يرغبون في تبادل الخبرات وغيرها من الجوانب المُرتبطة بِالعمل الميداني (التقني، التكتيكي، البدني، العقلي، الإداري، التنظيم…).

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