بلماضي يضع آخر اللمسات و”الخضر” جاهزون لمباراة الحسم

أنهى المنتخب الوطني، أمسية الاثنين استعداداته لمباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات “الكان” المرتقبة سهرة الثلاثاء، أمام موريتانيا.

وتدرب أشبال المدرب بلماضي على ميدان الثانوية الكلاسيكية ببواكي، حيث عرفت الحصة التدريبية غياب متوسط الميدان اسماعيل بن ناصر، بسبب معاناته من إصابة على مستوى العضلة المقربة.

وشارك المهاجم محمد أمين عمورة في الحصة التدريبية بصفة عادية، وهو الذي شعر بآلام على مستوى الكتف، بعد مباراة بوركينافاسو.

وتحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل انطلاق التدريبات على انفراد مع متوسط ميدان نادي روما حسام عوار، وهو ما يؤشر للاعتماد عليه في مباراة موريتانيا، منذ البداية.

ووضع الناخب الوطني خلال الحصة الأخيرة، آخر اللمسات على التشكيلة التي سيدخل بها مباراة الحسم أمام موريتانيا، كما استقر على اللاعب الذي سيعوض بن سبعيني المعاقب، والذي سيكون بنسبة كبيرة المدافع توغاي.

وأبانت التشكيلة الوطنية خلال الحصة الأخيرة عن جاهزية كبيرة لرفع التحدي أمام موريتانيا، وتحقيق الفوز الأول في “كان” كوت ديفوار، خاصة وأن كل الظروف مواتية، بما أن الناخب الوطني يملك خيارات كثيرة، بالإضافة إلى أن المباراة ستلعب على التاسعة ليلا، عكس اللقاء الثاني الذي لعب على الثانية زوالا بتوقيت كوت ديفوار.

ورغم أن التعادل يكفي “الخضر” للتأهل إلى ثمن النهائي، فإن المنتخب الوطني يسعى للفوز، على أمل التأهل في صدارة المجموعة، ثم العمل على الذهاب بعيدا في “الكان”، إذا تم تعيين حكام في المستوى.