بلماضي يضع النيجر تحت المجهر

تتواصل الثلاثاء تحضيرات المنتخب الوطني، للمباراة المزدوجة أمام النيجر، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022 .

ويركز الناخب الوطني جمال بلماضي في اليوم الثاني من التربص الجاري بالمركز التقني بسيدي موسىن على الوقوف عند النقائص التي سجلها في اللقاء الأخير أمام بوركينافاسو من أجل تصحيحها في المباريات المقبلة.

وبرمج بلماضي حصتي فيديو الأولى عند منتصف النهار والثانية بداية من الساعة الرابعة ونصف، قبل انطلاق الحصة التدريبية، وسيعاين رفقاء القائد محرز منتخب النيجر للوقوف على نقاط قوته وضعفه.

ومن المنتظر أن يتم برمجة حصص فيديو أخرى، قبل لقاء الجمعة، خاصة وأن الناخب الوطني، عودنا على دراسة المنافسين كما ينبغي، وعدم استصغار المنافسين، خاصة وأن التصفيات تدخل منعرجها الحاسم.

ويعوّل “الخضر” على حصد ست نقاط من مبارتي النيجر للحفاظ على صدارة المجموعة، خاصة وأن بوركينافاسو سيكون في مأمورية سهلة أمام الحلقة الأضعف في المجموعة منتخب جيبوتي.

واستهل المنتخب الوطني تحضيراته أمسية الإثنين، حيث عرفت الحصة التدريبية الأولى مشاركة الوافدين الجديدين كبال وعمورة، وسيكتمل تعداد المنتخب الأربعاء بإلتحاق بن سبعيني وفيغولي.