بلماضي يضع مسؤولي “الفاف” وإدارة مركز سيدي موسى في وضعية تسلّل

زار وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، الأربعاء، المركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وكان في استقبال الوزير حمّاد الأمين العام لِاتحاد الكرة الجزائري منير دبيشي، ومدير مركز سيدي موسى يوسف أوزنالي، ومسؤولين آخرين.

وعاين وزير الشباب والرياضة مرافق ومنشآت مركز سيدي موسى، بعد أن ساءت أحواله مُؤخّرا، وأحدث ضجّة كبيرة في الشارع الرياضي. حتّى أن النّاخب الوطني جمال بلماضي اضطرّ إلى نقل تربّص “الخضر” إلى تونس، قبل أن تتدخّل الوصاية وتُبرمجه بِقسنطينة.

وأعطى الوزير حمّاد تعليمات إلى إدارة المركز وأيضا “الفاف”، بِمُضاعفة المجهودات لِصيانة هذا المرفق. وأبدى استعداد هيئته لِتقديم كلّ الإمكانيات والمساعدات المطلوبتَين.

ولعبت نتيجة المنتخب الوطني والعروض الفنية الإيجابية أمام السنيغال في مصلحة بلماضي، وهو ما وضع مسؤولي “الفاف” وإدارة المركز الفني الوطني لِسيدي موسى في وضعية مُتسلّلة.

ويُفترض أن يُجْرِيَ “الخضر” تربّصا بِمركز سيدي موسى في أكتوبر المقبل، لِأن الفترة مُدرجة ضمن أجندة “الفيفا” للمقابلات الدولية.

ويبقى عامل الصّيانة الحلقة المفقودة في المنشآت الرياضية الجزائرية، ما لم تُتّخذ إجراءات صارمة بِهذا الشّأن.