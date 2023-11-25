-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلماضي يطلب أشرطة فيديو لقاءات بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا

الشروق الرياضي
  • 183
  • 0
بلماضي يطلب أشرطة فيديو لقاءات بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا

طلب الناخب الوطني، جمال بلماضي، من مساعديه، جمع أشرطة فيديو للقاءات منافسي المنتخب خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ويتعلق الأمر بمنتخبات بوركينا فاسو، أنغولا وموريتانيا، حسب ما كشف عنه موقع “العربي الجديد”. وحسب نفس المصدر، فإن  بلماضي طالب بضرورة أن تكون الأشرطة خاصة بآخر المباريات التي لعبوها في الجولتين الماضيتين من تصفيات كأس العالم 2026، وهذا من أجل الوقوف على نقاط قوة وضعف المنتخبات التي ستتنافس مع الجزائر مطلع السنة القادمة في “كان” كوت ديفوار.

وتمكّن بلماضي، لحد الآن، من الحصول على أشرطة خاصة بمباراة منتخب بوركينا فاسو الأخيرة ضد إثيوبيا، والذي سيكون ثاني منافسي “الخضر” في “الكان” وأصعب منتخبات المجموعة الرابعة. ومن المنتظر أن يحصل بلماضي على أشرطة منتخب أنغولا، منافس الجزائر الأول في كأس إفريقيا، الخاصتان بمباراتي الرأس الأخضر وجزر موريس اللتين انتهتا بالتعادل، ثم العمل كذلك للحصول على أشرطة منتخب موريتانيا الذي سيتبارى معه “الخضر” في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لكأس إفريقيا.

مقالات ذات صلة
تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة والهلال الليبي

تعيين طاقم تحكيم مباراة اتحاد العاصمة والهلال الليبي

مدرب الهلال الليبي يطمئن جماهير الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة (فيديو)

مدرب الهلال الليبي يطمئن جماهير الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة (فيديو)

نادي الأبيار يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد سيدات

نادي الأبيار يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد سيدات

مُنافس الجزائر تعرّض لِسيل من الشّتائم لِدفعه إلى الرّحيل

مُنافس الجزائر تعرّض لِسيل من الشّتائم لِدفعه إلى الرّحيل

صادي يباشر الحجز في غينيا الاستوائية تحسبا لتربص “الخضر” قبل “الكان”

صادي يباشر الحجز في غينيا الاستوائية تحسبا لتربص “الخضر” قبل “الكان”

بِالفيديو: بولحية يتغلّب على ديلور بِهدف استعراضي

بِالفيديو: بولحية يتغلّب على ديلور بِهدف استعراضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد