بلماضي يطلب أشرطة فيديو لقاءات بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا

طلب الناخب الوطني، جمال بلماضي، من مساعديه، جمع أشرطة فيديو للقاءات منافسي المنتخب خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ويتعلق الأمر بمنتخبات بوركينا فاسو، أنغولا وموريتانيا، حسب ما كشف عنه موقع “العربي الجديد”. وحسب نفس المصدر، فإن بلماضي طالب بضرورة أن تكون الأشرطة خاصة بآخر المباريات التي لعبوها في الجولتين الماضيتين من تصفيات كأس العالم 2026، وهذا من أجل الوقوف على نقاط قوة وضعف المنتخبات التي ستتنافس مع الجزائر مطلع السنة القادمة في “كان” كوت ديفوار.

وتمكّن بلماضي، لحد الآن، من الحصول على أشرطة خاصة بمباراة منتخب بوركينا فاسو الأخيرة ضد إثيوبيا، والذي سيكون ثاني منافسي “الخضر” في “الكان” وأصعب منتخبات المجموعة الرابعة. ومن المنتظر أن يحصل بلماضي على أشرطة منتخب أنغولا، منافس الجزائر الأول في كأس إفريقيا، الخاصتان بمباراتي الرأس الأخضر وجزر موريس اللتين انتهتا بالتعادل، ثم العمل كذلك للحصول على أشرطة منتخب موريتانيا الذي سيتبارى معه “الخضر” في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لكأس إفريقيا.