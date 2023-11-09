بالفيديو.. بلماضي يعدد أسباب العودة القوية لـ”الخضر” والتتويج بـ”كان” 2019

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، إن أول خطوة قام بها رفقة أعضاء الطاقم الفني، عند قدومه في 2018 ، هي معرفة المشاكل التي كان يتخبط فيها المنتخب من أجل تحقيق الانطلاقة التي كانت تنتظرها الجماهير.

وأكد بلماضي، صبيحة الخميس، خلال محاضرة له بجامعة الجزائر، حول تجربة التحضير لكأس إفريقيا 2019، أن المنتخب الوطني قبل قدومه في 2018 كان يحتل المركز الـ14 إفريقيا، مضيفا أن الفترة التي تلتت تحقيق إنجاز التأهل إلى الدور الثاني في مونديال 2014 ، تميزت بعدم الاستقرار على مستوى المدربين، ما أثر سلبا على المنتخب.

وأضاف بلماضي: “المنتخب الجزائري، وخلال الثلاث سنوات التي سبقت، بداية التحضير لكان 2019 ، كان يعاني من مشكل كبير وهو عدم القدرة على العودة بالنقاط من خارج الديار”.

وتابع: ” لإيجاد الدواء اللازم، لا بد من تشخيص المرض أولا، ولذلك، عقدنا اجتماعا مع اللاعبين تحدثوا خلاله عن كل الأمور الداخلية والمشاكل التي كانت مطروحة، من أجل تحقيق انطلاقة جديدة”.

كما أكد بلماضي، أنه عمل رفقة أعضاء الطاقم الفني منذ البداية على ترسيخ ثقافة الفوز في كل المباريات، داخل وخارج الديار، بالإضافة إلى حث اللاعبين على بذل كل مجهوداتهم مع أنديتهم، وتقديم الأفضل مع المنتخب، وهذه الرسالة فهمها اللاعبون وهذا ساعدنا كثيرا في التحضير للكان والتتويج بها”.