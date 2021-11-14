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رياضة

بلماضي يعد العدة للإطاحة ببوركينافاسو

سليم.ع
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بلماضي يعد العدة للإطاحة ببوركينافاسو
ح.م

يواصل المنتخب الوطني، تحضيراته لمباراة بوركينافاسو، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر، والتي سيحتضنها ملعب تشاكر بالبليدة أمسية الثلاثاء.

وشرع الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال أول حصة تدريبية استعدادا لـ”الخيول”، في العمل التكتيكي، خلال التدريبات التي جرت أمسية السبت بالمركز التقني بسيدي موسى.

وعرفت أول حصة تدريبية مشاركة 17 لاعبا في التدريبات بالملعب، فيما تدربت باقي العناصر في القاعة، ومنها بلايلي الذي يعاني من انتفاخ على مستوى الكاحل.

وبرمج الناخب الوطني، في تحضيرات الأحد حصة “فيديو” للاعبيه، في حدود منتصف النهار، سيتم خلالها الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تخص منتخب بوركينافاسو.

ومن دون شك فإن المعاينة ستشمل عدة لقاءات لبوركينافاسو، منها اللقاء الأخير الذي تعادل فيه مع النيجر، بالإضافة إلى لقائه مع المنتخب الجزائري في الجولة الثانية من التصفيات.

ويحرص بلماضي على التحضير جيدا لمواجهة بوركينافاسو، لحسمها بالنتيجة و الآداء، للتأهل إلى المباراة الفاصلة، خاصة وأن الناخب الوطني وعد في تصريحاته الأخيرة بإسعاد الشعب الجزائري يوم الثلاثاء.

ويخوض المنتخب الوطني أمسية الأحد، حصة تدريبية بملعب تشاكر بالبليدة، من أجل تطبيق الخطة التي يدخل فيها مباراة “الخيول”، وهي الحصة التي تسبقها مختلطة للاعبين مع وسائل الإعلام.

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