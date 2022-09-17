عودة بن طالب والاستغناء عن مبولحي

وجّه الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، السبت، الدّعوة إلى 24 لاعبا تأهّبا لِخوض مواجهتَي غينيا كوناكري ونيجيريا.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار المقابلتَين التحضيريتَين، مساءَي الـ 23 والـ 27 من سبتمبر الحالي.

وبرز في قائمة بلماضي عودة متوسط الميدان نبيل بن طالب، والمهاجم أندي ديلور، فضلا عن القائد رياض محرز والمدافع يوسف عطال وحارس المرمى ألكسندر أوكيجة وزميله بِخطّ الوسط حسام الدين مريزيق.

ويُعتبر بن طالب (27 سنة/ نادي أونجي الفرنسي) الأقدم بين هذه العناصر، حيث لم يلعب أيّ لقاء مع “محاربي الصّحراء” منذ أربع سنوات خلت، وبِالضبط منذ أكتوبر 2018، لمّا شارك أمام المضيف البنيني، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وبِالمقابل، لوحظ غياب 7 لاعبين ضمّتهم لائحة المنتخب الوطني لِشهر جوان الماضي، وهم: حارس المرمى رايس وهاب مبولحي، والمدافع يانيس حماش، ومتوسّطَي الميدان سفيان بن دبكة وعبد القهار قادري، والمهاجمين رشيد غزال ورياض بن عياد وبلال عمراني.

ويُشكل عدم توجيه الدّعوة إلى مبولحي (36 سنة/ نادي القادسية السعودي) أمرا لافتا، ذلك أنه ارتدى زيّ المنتخب الوطني 90 مرّة، وكان يغيب لِاستثناءات أقواها السقوط في مطبّ الإصابة.

ودون شكّ، سيُفسّر هذا الاستغناء ( اللاعبين السبعة) بِتراجع المستوى الفني ومشكل الإصابة وعدم خوض المقابلات عند بداية الموسم الجديد ووفرة البدائل، وتبريرات أخرى.