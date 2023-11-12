بلماضي يعلّق على وضعية عطال

تطرق الناخب الوطني جمال بلماضي إلى وضعية يوسف عطال، المعاقب في الدوري الفرنسي، بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطني.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية: “عطال يتمتع بديناميكية جيدة، سواء في النادي أو مع المنتخب الوطني، وغيابه عن المنافسة يعد مشكلا، سنعمل على حله”.

وأضاف بلماضي: ” إيقاف عطال يمثل ضربة كبيرة ومشكلة، ونحن نقف جميعا إلى جانبه، وهناك برنامج يتم وضعه لدعمه وسيكون في المستوى إن شاء الله”.

بلماضي: هدفنا تحقيق انطلاقة مثالية في تصفيات المونديال

وقال جمال بلماضي، أن المنتخب الوطني سيهدف للفوز على الصومال، من أجل تحقيق بداية مثالية في تصفيات مونديال 2026.

وأضاف بلماضي في ندوة صحفية نشطها صبيحة الأحد، بالمركز التقني بسيدي موسى: “منتخب الصومال يحقق نتائج إيجابية، ولا ينبغي استصغار المنافس”.

وتابع بلماضي: “هدفنا الفوز في المباراة الأولى وتسييرها جيدا، لأن ذلك مهم جدا،قبل التنقل لمواجهة موزمبيق في ظروف إفريقية، يعرفها الجميع”.

وقال بلماضي أن مباراة موزمبيق ستكون صعبة، بالنظر إلى المنافس وظروف المباراة، خاصة وأن الفترة بين مباراة الصومال وموزمبيق قصيرة.

وعن قائمة المنتخب قال بلماضي: “لقد قمنا بمراجعة كبيرة للقائمة البعض يغيب، والبعض الآخر يعود، كلما اقتربنا من موعد كأس إفريقيا، كلما اقتربنا من تأكيد المجموعة التي ستشارك، لكن لا يزال هناك وقت”.

وأضاف في نفس السياق : “نتجه نحو وضع التشكيلة التي أعتبرها الأفضل في الوقت الحالي، وبين مبارتي الصومال وموزمبيق ستكون هناك تغييرات بسبب التوقيت والسفرية الطويلة لخوض المباراة الثانية، لدي فكرة عن الفريق الذي سنقدمه في كأس إفريقيا، لكن وجب التركيز على هذه التصفيات”.