بلماضي يعود إلى تشكيلته المثالية في مواجهة نيجيريا

من أجل الفوز للمرة الثالثة على "النسور الممتازة"

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه سيعود للاعتماد على تشكيلته الأساسية والمثالية عند مواجهة منتخب نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل، في الودية الثانية له على ملعب ميلود هدفي بوهران، بعد أن كان أجرى عديد التغييرات على التشكيلة خلال مواجهة غينيا، أول أمس، ما تسبب في ظهور عديد النقائص المرتبطة أساسا بعدم الانسجام والافتقار إلى الجماعية المثالية في اللعب.

وكان المنتخب الوطني فاز وديا على غينيا بنتيجة هدف دون رد، وبصعوبة كبيرة، خاصة بعد التغييرات التي أجراها بلماضي على التشكيلة الأساسية وفي كل الخطوط، والبداية من خط الدفاع من خلال إشراك بن عيادة وتوغاي، فضلا عن بن طالب وبن دبكة في خط الوسط، والثلاثي الهجومي وناس وديلور وبراهيمي، واعترف بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد نهاية ودية غينيا بالمشاكل الفنية التي تسببت فيها التغييرات التي أجراها، وقال بهذا الخصوص: “المجموعة التي لعبت لم تكن متعودة على اللعب مع بعضها البعض وكانت تفتقد للتنسيق والانسجام، ولكني سعيد بما رأيته وهناك العديد من اللاعبين الذين سجلوا نقاطا جيّدة”، قبل أن يضيف: “عندما نقوم بتغييرات كثيرة في التشكيلة الأساسية فإن النتيجة تكون ظهور الأداء مثلما كان عليه الحال في الشوط الأول”.

وأكد مدرب “الخضر” بأن المعطيات ستختلف تماما عند مواجهة منتخب نيجيريا الأقوى نظريا وعلى الورق من نظيره الغيني، يوم الثلاثاء المقبل، عندما أكد بأنه سيعود إلى الاعتماد على تشكيلته الأساسية والمثالية بالنظر لقوة المنافس، وهو الذي لجأ بدوره إلى الاعتماد على لاعبيه البدلاء في وديته أمام المنتخب المحلي، أول أمس، في مباراة انتهت التعادل هدفين لمثلهما في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وقال بلماضي بهذا الخصوص: “منتخب نيجيريا اعتمد على لاعبيه البدلاء في مباراته أمام المنتخب المحلي”، مضيفا: “بالطبع ترك لاعبيه الأساسيين من أجل مواجهتنا. لأنه سيسعى للثأر منا بعد أن فزنا عليه مرتين سابقا (في كأس إفريقيا 2019 وفي لقاء ودي)..”.

وتابع بلماضي تأكيده على إجراء تغييرات كبيرة في لقاء “النسور الممتازة”، وصرح: “مباراة نيجيريا ستكون مختلفة، وسترون انسجاما وتنسيقا أكبر لأننا سنعتمد على لاعبين تعودوا على اللعب مع بعضهم البعض”، في إشارة إلى التشكيلة المثالية لـ”الخضر” خلال السنوات القليلة الماضية، ويرتقب أن يعتمد بلماضي في لقاء نيجيريا، على الحارس ألكسندر أوكيدجة في حراسة المرمى، والرباعي يوسف عطال وعيسى ماندي واحمد توبة (مرشح لتوعيض بدران المصاب) ورامي بن سبعيني في خط الدفاع، والثلاثي نبيل بن طالب ورامز زروقي وإسماعيل بن ناصر في خط الوسط، في حين سيعود رياض محرز وإسلام سليماني ويوسف بلايلي لقيادة الهجوم.