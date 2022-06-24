بلماضي يعود لِحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسّطية

عاد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الجمعة، إلى أرض الوطن. والتقى بِوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

ومعلوم أن جمال بلماضي يُقيم رفقة أسرته الصغيرة ومنذ 2010، بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيحضر الوزير سبقاق والمدرب بلماضي حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسّط، بِالملعب الأولمبي الجديد “ميلود هدفي” بِوهران، مساء هذا السبت.

كما سيُتابع بلماضي من المنصة الشرفية للملعب الجديد لِسيق (معسكر)، أطوار مباراة المنتخب الوطني لِأقلّ من 18 سنة مع نظيره الإسباني، مساء الأحد المقبل. ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، لِمسابقة كرة القدم في الألعاب المتوسّطية.