بلماضي يعوّد لاعبيه على أجواء دوالا ويركز على هذا اللاعب في التدريبات

برمج الناخب الوطني جمال بلماضي، الحصة التدريبية ليوم الأربعاء، على الثالثة ونصف زوالا، من أجل تعويد لاعبيه على الظروف المناخية لمدينة دوالا الكاميرونية.

وكان من المفروض أن يخوض رفقاء بن سبعيني، الحصة التدريبية الثالثة، في حدود الساعة الخامسة أو السادسة مساء، إلا أن بلماضي قام بتقديمها إلى الثالثة ونصف لتعويد لاعبيه على الأجواء الحارة المماثلة التي تتميز بها دوالا.

كما يأتي حرص بلماضي على برمجة التدريبات في ذلك التوقيت، بالنظر إلى تواجد العديد من العناصر الجديدة في المنتخب، والتي لم يسبق لها اللعب في أدغال إفريقيا، ولم تكتشف بعد ظروف اللعب في القارة السمراء.

من جهة أخرى، يركز الناخب الوطني في التدريبات على الوافد الجديد حسام عوار، من خلال التحدث معه كثيرا، والعمل على إدخاله في أجواء المجموعة في وقت قياسي.

ويحتاج عوار إلى الاندماج سريعا في المجموعة، وإلى الانسجام على أرضية الميدان مع زملائه، حتى يتمكن من تقديم الأفضل.

وكان بلماضي قد أكد في الندوة الصحافية الأخيرة، أنه لا ينتظر حاليا الكثير من اللاعب الجديد لنادي روما، وأضاف أن سيكون قادرا في شهر سبتمبر، على الظهور بكل إمكاناته.

ويواجه “الخضر” منتخب أوغندا، هذا الأحد، بداية من الساعة الرابعة عصرا بملعب جابوما بدوالا الكاميرونية، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 كوت ديفوار.