بلماضي يغلق ملف الرأس الأخضر ويبدأ التخطيط للإطاحة بـ “الفراعنة”

المنتخب الوطني يباشر تحضيراته بمدينة العين الإماراتية

باشر المنتخب الوطني، السبت، تحضيراته للمواجهة الودية الثانية التي ستجمعه أمام المنتخب المصري، عشية غد الإثنين بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، على أرضية ملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين الإمارتية، وهذا في إطار استعداداته المنتخبين لتصفيات مونديال 2026 ونهائيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومباشرة بعد وصوله إلى أرض الإمارات، سهرة يوم الجمعة، طوى الناخب الوطني ملف مباراة الرأس الأخضر وحوّل تركيزه نحو المواجهة الودية الثانية التي تعتبر أكثر أهمية وصعوبة، حيث شرع في التخطيط للإطاحة بزملاء نجم ليفربول محمد صلاح.

وترتكز تحضيرات العناصر الوطنية بشكل كبير، خلال اليومين اللذين يسبقان المباراة، على الاسترجاع الذي أخذ حصة الأسد في البرنامج الذي سطره الطاقم الفني الوطني، بالإضافة إلى الجانب التاكتيكي.

في ذات الصدد، تضمن برنامج تحضيرات الخضر السبت، حصص للتدليك في الصبيحة وفي المساء أيضا، إلى جانب برمجة حصة فيديو عاد من خلالها الناخب الوطني لتشريح المباراة الأخيرة للخضر أمام الرأس الأخضر من أجل تعزيز الإيجابيات وتصحيح الأخطاء، كما تمت أيضا معاينة بعض لقاءات المنافس. أما في المساء فخاض المنتخب الوطني أول حصة التدريبية له بالإمارات، والتي كانت مفتوحة أمام رجال الإعلام.

وينتظر أن يخضع المحاربون تقريبا لنفس البرنامج اليوم الأحد، من خلال برمجة حصة تدليك والاسترجاع، وكذا حصة تدريبية في المساء في نفس توقيت المباراة.

وستكون مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المصري رقم 21 في تاريخ مواجهات المنتخبين، والتي تميل فيها الكفة لصالح منتخب الفراعنة بفوزه في 7 مواجهات مقابل فوز الجزائر بست مباريات، فيما انتهت 8 لقاءات بالتعادل.

يذكر أن المنتخب الوطني كان فاز الخميس الفارط في الودية الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة عريضة (5-1)، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، فيما فاز منافسه المنتخب المصري أمام زامبيا بنتيجة (1-0) في المباراة الودية التي خاضها أبوظبي.