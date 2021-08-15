بلماضي يغيب رسميا عن قرعة كأس أمم إفريقيا

أكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، غياب الناخب الوطني جمال بلماضي عن حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

وقال الإتحاد الجزائري لكرة القدم في بيانه، أن الناخب الوطني جمال بلماضي، سيغيب عن عملية القرعة التي تجرى الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الكامرونية ياوندي، بسبب انشغالاته الكثيرة في هذه الفترة، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالسفر إلى الكامرون.

وينشغل الناخب الوطني جمال بلماضي، في هذه الفترة بالشروع في معاينة لاعبي “الخضر” وإعداد القائمة المعنية، بالتربص المقبل للمنتخب الوطني، المرتقب نهاية الشهر الجاري بمناسبة انطلاق تصفيات مونديال قطر 2022 .

وسيمثل الجزائر في قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها الكامرون مطلع العام المقبل، رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة الذي سافر السبت إلى فرنسا ومنها يتنقل إلى ياوندي الكامرونية.

ويرافق شرف الدين عمارة في تنقله، كل من مناجير المنتخب الوطني أمين عبيدي، بالإضافة إلى إلى مدير المركز الوطني الفني لسيدي موسى، ومسؤول النظافة والرقابة، محمد يوسف أوزنالي.