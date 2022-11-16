بلماضي يفاجئ بمغادرة ماندريا تربص “الخضر” بعد ودية مالي

أكد التحاق بن سبعيني بالتربص للمشاركة في مباراة السويد

عبر المدرب الوطني، جمال بلماضي، الأربعاء، عن امتعاضه من الظروف التي يجري فيها تربص المنتخب الوطني الذي يشهد غيابات قسرية لبعض الأسماء المهمة، بسبب قوانين الفيفا الجديدة التي تمنح حرية التصرف للأندية في تسريح لاعبيها إلى المنتخبات .

وكشف بلماضي، يوم الأربعاء، قبل تنقل المنتخب الوطني إلى وهران للعب المباراة الودية ضد منتخب مالي عن المشاكل التي اصطدم بها في تربص نوفمبر الجاري، بسبب الغيابات التي تعرفها قائمته خاصة في مركز حراسة المرمى، فبعد أن تعذر على ألكسندر أوكيدجة الالتحاق بالتربص بسبب فريقه، تفاجأ أيضا بعدم مواصلة الحارس الآخر ماندريا إكمال فترة التربص الذي سيتخلف رسميا عن مواجهة السويد.

وصرح بلماضي لوسائل الإعلام قائلا: “يحدث معنا سيناريو غريب على مستوى حراس المرمى في هذا التربص، مبولحي لم يلتحق بنا سوى اليوم الأربعاء، في حين أن مصطفى زغبة تعرض للإصابة، أوكيدجة لم يكن قادرا على التواجد في التربص”، مضيفا “وما زاد من الطين بلة هو إعلامنا من طرف أنتوني ماندريا انه سيغادرنا مباشرة بعد نهاية المباراة الودية أمام مالي، ولن يكون حاضرا معنا في مباراة السويد، لأن فريقه الفرنسي طالبه بالعودة بعد اللقاء الأول، ونحن مجبرون على تسريحه”.

كما أوضح الناخب الوطني: “الفيفا منح الأندية السلطة للتصرف في لاعبيها غير المعنيين بالمشاركة في كأس العالم، بالتالي فإننا لا نمتلك حرية التصرف معهم، ونسعى لتسيير الوضع بأفضل طريقة ممكنة”.

في المقابل، قدم بلماضي أنباء سارة بخصوص التحاق رامي بن سبعيني بالتربص في الساعات القادمة وإمكانية تواجده مع التشكيلة الوطنية في المباراة الودية الثانية للخضر أمام منتخب السويد، وقال: “رامي بن سبعيني كان يعاني من كورونا، ولكنه بصدد التعافي ويفترض أن يشارك معنا أمام السويد”.