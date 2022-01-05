بلماضي يفاضل بين هؤلاء اللاعبين لتعويض بن ناصر وفيغولي

الأول معاقب والثاني مصاب ويضيعان لقاء سيراليون

يدخل المنتخب الوطني غمار كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، يوم 11 جانفي المقبل، بمواجهة منتخب سيراليون في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بحثا عن الدفاع عن لقبه الذي تحصل عليه صيف عام 2019 بمصر، لكن وسط غياب لاعبين مميزين، إسماعيل بن ناصر وسفيان فيغولي، عن أول مباراة لـ”محاربي الصحراء” في كأس إفريقيا، الأول لداعي العقوبة والثاني بداعي الإصابة، الأمر الذي يدفع الناخب الوطني، جمال بلماضي، للبحث عن حلول فنية جديدة في خط الوسط.

ويعاني سفيان فيغولي من إصابة في العضلات المقربة ولم تتضح لحد الآن جاهزيته للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بدليل أنه اكتفى بالتدرب لحصة واحدة خلال تربص المنتخب الوطني الجاري بالدوحة، وهو يخضع حاليا للعلاج بمستشفى أسبيتار، في حين أن بن ناصر معاقب بسبب تراكم البطاقات الصفراء ولن يكون مؤهلا للمشاركة في مباراة سيراليون، وعليه فإن بلماضي سيفاضل بين أربعة لاعبين يمكنهم تعويض هذا الثنائي خلال المباراة الافتتاحية لبطل إفريقيا بالكاميرون.

أول هؤلاء اللاعبين هو نجم نادي استاد بريست الفرنسي، هاريس بلقبلة، المرشح الأبرز لتعويض إسماعيل بن ناصر في منصب وسط الميدان المسترجع، لعدة اعتبارات، أولها أنه يعد الخيار الثالث لجمال بلماضي في هذا المنصب بعد الثنائي، رامز زروقي وإسماعيل بن ناصر، ودائما ما كان يعتمد عليه خلال اللقاءات السابقة كبديل، كما أن المستويات التي يقدمها هذا الموسم مع ستاد بريست في الدوري الفرنسي ومشاركته بانتظام تدعم جاهزيته الفنية والبدنية، وهو الذي يسعى للتأكيد على أحقيته في التواجد في القائمة بعد أن غاب عن كأس إفريقيا 2019 بعد استبعاده عقب حادثته اللا انضباطية الشهيرة، نفس الأمر ينطبق على نجم نادي الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، الذي كان أحد مفاجآت كأس العرب 2021 وساهم في تتويج “الخضر” باللقب، وباعتراف الناخب الوطني، جمال بلماضي، ويمتاز بن دبكة بقدرته العالية في استرجاع الكرات وبناء الهجمات في وسط الميدان، ما يرشحه لشغل مكان إسماعيل بن ناصر إذا لجأ بلماضي إلى هذا الخيار، خاصة بعد الانطباع الجيّد الذي تركه خلال كأس العرب، ولو أن التحاقه المتأخر بتربص الدوحة وإصابته بفيروس كورونا قد يؤخر تجهيزه لمباراة سيراليون.

من جهة أخرى، يعد نجم نادي شارل لوروا البلجيكي، آدم زرقان، من النجوم الصاعدة في سماء كرة القدم الجزائرية، وأحد اللاعبين الذين يدعمهم كثيرا بلماضي، خاصة بعد تطوّر مستوياته الفنية منذ احترافه في الدوري البلجيكي، ويجيد خريج أكاديمية نادي بارادو القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية في نفس الوقت بوسط الميدان، ما يجعله أحد أقرب اللاعبين لتعويض سفيان فيغولي المصاب أمام سيراليون رغم نقص خبرته مقارنة بأسماء أخرى، ودائما ما كان زرقان يقدّم مستويات جيّدة كلما اعتمد عليه بلماضي رغم حداثة عهده مع “محاربي الصحراء”، فضلا عن نجل الدولي السابق مليك زرقان، نجد العائد إلى صفوف “محاربي الصحراء”، ياسين براهيمي، بفضل تألقه اللافت خلال بطولة كأس العرب الأخيرة، هو ومرشح بقوة للدخول في حسابات جمال بلماضي من مباراة سيراليون، مستغلا غياب سفيان فيغولي بداعي الإصابة، وبرز نجم نادي الريان القطري في منصب صانع الألعاب خلال البطولة العربية مع المنتخب المحلي المدعم باللاعبين المحترفين في البطولات العربية، وهي كلها مؤشرات تدعم ورقته في حسابات جمال بلماضي، خاصة أنه كان متواجدا في وقت مبكر بتربص المنتخب الجزائري مقارنة بأسماء أخرى، ويمكن لفريد بولاية نجم نادي ميتز الفرنسي أن يتطلع لتعويض فيغولي، لكن خبرة براهيمي قد ترجح كفة الأخير عليه.