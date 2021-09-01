بلماضي يفتح أبواب “الخضر” في وجه كبال

فتح مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، الباب أمام انضمام الموهبة إيلان كبال إلى “محاربي الصحراء” خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكان صانع الألعاب، صاحب الـ23 عاما، قد تألق بشكل لافت خلال المواجهة التي خسرها فريقه، استاد ريمس، أمام المتصدر باريس سان جيرمان بنتيجة 0-2، الأحد الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وقال بلماضي: “عليه أن يواصل اللعب، بنفس المستوى، الذي قدمه مؤخرا، نحن نتابعه، شأنه شأن باقي اللاعبين”.

ويأتي هذا التصريح من بلماضي ليفتح الباب أمام إمكانية الاستفادة من خدمات موهبة ريمس الفرنسي، خلال الفترة المقبلة. كبال سبق له أن أعرب في تصريحات أدلى بها لمجلة “أونز مونديال” عن رغبته في حمل قميص “محاربي الصحراء” خلال الفترة المقبلة. ولن يطرح انضمام كبال إلى “الخضر” أي إشكال قانوني، باعتباره لم يسبق له تمثيل منتخبات فرنسا للفئات السنية.