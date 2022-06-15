بلماضي يفتح باب الرحيل أمام الحرس القديم

بعد تأكيد مواصلة ضخ دماء جديدة في الخضر

يفتح قرار الناخب الوطني، جمال بلماضي، في مواصلة ضخ دماء جديدة داخل التشكيلة الوطنية الباب أمام عديد الأسماء البارزة في المنتخب الوطني، من اللاعبين القدامى، لإعلان اعتزالهم اللعب دوليا.

وبالرغم من التطمينات التي أطلقها الناخب الوطني في تصريحاته الأخيرة لموقع الفاف، بخصوص اللاعبين القدامى، فإن مجرد حديثه عن مسألة الاعتزال سيدفع بالكثير منهم إلى التفكير في اتخاذ ذات القرار باعتزال اللعب مع المنتخب الوطني، في صورة المدافع جمال بلعمري والمهاجم بغداد بونجاح، اللذين أشار إليهما بلماضي في حديثه، في وقت قد يشكّل إسلام سليماني الاستثناء بالنسبة للناخب الوطني.

وحسب عديد المتتبعين، فإن تطرق بلماضي لهذه النقطة خلال حواره الأخير، وشكره اللاعبين القدامى على المجهودات والتضحيات التي قدموها للمنتخب الوطني، يعتبر بمثابة رسالة غير مباشرة من المدرب الوطني إلى بعض هؤلاء اللاعبين للتفكير في المسألة، وربما تحضير أنفسهم لعدم استدعائهم في قادم المواعيد.

في نفس السياق، كان تدعيم التشكيلة الوطنية بــ7 لاعبين جدد خلال التربص الأخير، وإبداء الناخب الوطني رضاه عن الوافدين الجدد بعد منحهم فرصة المشاركة في المباراة الودية أمام إيران يعتبر أحد أهم المؤشرات لمعالم التركيبة البشرية التي ينوي بلماضي العمل معها والاعتماد في المرحلة القادمة.

إلى ذلك، ومثلما أكده جمال بلماضي، ينتظر أن يتواصل تدعيم صفوف “المحاربين” خلال تجمع شهر سبتمبر القادم بعدد آخر من الأسماء الجديدة، والتي قد يكون من بينها ريان أيت نوري، مدافع نادي ولفرهامبتون الأنجليزي، متوسط ميدان ليون الفرنسي، حسام عوار، وياسين عدلي المتنقل إلى ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى النجم الصاعد لنادي كريستال بالاس الأنجليزي ما يكل أوليز الذي تشير آخر الأخبار انه قرر تمثيل الجزائر.

ومن خلال الخطوات العملاقة التي اتخذها الناخب الوطني مؤخرا، بضخ دماء جديدة يتضح جليا أن تعداد الخضر أضحى ثريا جدا، ما يستوجب التضحية ببعض العناصر القديمة، وهذا وفقا لمبدأ المنافسة، وهو ما كان أكده بلماضي في تصريحه الأخيرة، عند حديثه عن معايير اختياره التشكيلة الفضل للماشركة في المباريات: قائلا: “التشكيلة المثالية تقتضي اختيار أفضل اللاعبين الجاهزين للمشاركة وهذا دون تمييز أو تفضيل لاعب على آخر”.

وكان بلماضي قد أحدث ثورة حقيقية على التشكيلة التي واجهت منتخب إيران، بإشراكه في المباراة كل اللاعبين الجدد، وهو ما سمح له من أخذ فكرة عنهم، في وقت كان تألق الثنائي أمين عمورة وأدم وناس وكذا الوافد الجديد بلال براهيمي قدّم صورة عن الوجه المستقبلي للمنتخب الوطني.