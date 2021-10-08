بلماضي يفتح باب العودة إلى “محاربي الصحراء” أمام غولام وبراهيمي

قال إنه سعيد بعودة مدافع نابولي ولم يتخل عن نجم الريان

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه لم يغلق باب المنتخب الوطني في وجه مدافع نادي نابولي الإيطالي، فوزي غولام، على الإطلاق، لأن إمكانية عودته قائمة بشرط مشاركته بانتظام مع فريقه واستعادة مستوياته المعروفة، مشيرا إلى أنه سعيد لعودته إلى الملاعب بعد إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما أكد أيضا بأن ياسين براهيمي لا زال في القائمة الموسعة التي يعتمد عليها وهو قابل للاستدعاء في أي وقت ممكن.

وجاءت تصريحات بلماضي خلال الندوة الصحفية، التي عقدها بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أول أمس، وردا على الأطراف التي قالت إنه قرر استبعاد براهيمي نهائيا من خياراته الفنية، وعدم تفكيره في منح فرصة جديدة لفوزي غولام حتى وإن استعاد مكانته الأساسية مع نادي نابولي الإيطالي، وهو الذي عاد إلى القائمة الرسمية للفريق خلال المواجهة الأخيرة أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي بعد غياب استمر لحوالي 7 أشهر، وبعد إصابة في الركبة تعرض لها شهر مارس الماضي، وقال بلماضي حول عودة المدافع الأيسر القوي: “غولام لم يكن محظوظاً في السنوات الأخيرة بعد تعرّضه لإصابات خطيرة، وهو من اللاعبين الذين سأعمل على متابعتهم، فحتى قبل إصابته الثانية كان ضمن قائمتي الموسعة”، وتابع: “فوزي غولام وياسين براهيمي من اللاعبين الذين قدموا الكثير للمنتخب الجزائري، ويبقيان دائماً ضمن حساباتي لكن المنافسة قوية في المنتخب وسأحاول الاعتماد على الأكثر جاهزية”.

إلى ذلك، كانت عدة مصادر أكدت في وقت سابق بأن غولام يتواجد على “قائمة سوداء” أو بلغة أخرى من اللاعبين المغضوب عليهم من بلماضي، وهو ما نفاه ضمنياً المدرب السابق للمنتخب القطري من خلال تصريحاته أول أمس في سيدي موسى، ما يفتح الباب مرة أخرى لعودة هذا اللاعب لـ”محاربي الصحراء” بعدما غاب عنه منذ عام 2017، لكن ذلك سيكون بشرط عودته للمنافسة في تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي، في وقت كان فيه براهيمي ضحية للمنافسة القوية في منصبه بتواجد أسماء قوية كبلايلي وبن رحمة أكثر من أي شيء آخر.

جمال بلماضي: أفضل التركيز على المونديال على تجديد عقدي’

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي بأنه لا يفكر في امكانية تجديد عقده مع ”الخضر” من عدمها مفضلا التركيز على تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال بلماضي على هامش ندوة صحفية نشطها بالمركز الفني لسيدي موسى: ”لم يتم مناقشة إمكانية تجديد عقدي وهذا الأمر الأخير الذي أفكر فيه. إذا لم نتأهل للمونديال سيكون ذلك بمثابة خسارة كبيرة وعليا أن أتحمل كامل مسؤولياتي. سيكون الأمر سيئا بالنسبة لي أو للاتحادية الحديث عن عقدي. من الضروري التأهل لكأس العالم وإلا سيكون هناك تفكيرا عميقا”.

وأضاف بلماضي: ”نحن في فترة أصبحت فيها كلمة الاستقرار غير لائقة. بعد ثلاث سنوات تمكنا من التطوّر ولكن مازال الحديث يدور حول اختيار اللاعبين، بل هناك من يتهمني بالحقرة. طريقة التفكير هذه عليها أن تزول، ربما تعجب بعض الأشخاص. ليس كل الجزائريين يفكرون بهذه الطريقة ولكن بعضهم. أهم شيء هو جعل الشعب الجزائري سعيدا”.

وكان بلماضي الذي خلف رابح ماجر على رأس العارضة الفنية “للخضر” شهر أوت 2018، قد أمضى على عقد لغاية مونديال 2022 بقطر. وتمكن من تحقيق اللقب الافريقي 2019 بمصر، مسجلا في ذات السياق سلسلة إيجابية ب29 مباراة دون خسارة دون احتساب لقاء الجمعة.