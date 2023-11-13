بلماضي يفضل الخبرة على الشباب في “كان” كوت ديفوار

9 لاعبين من القائمة شاركوا في كأس إفريقيا 2019 بمصر

تعكس قائمة الـ23 لاعبا للمنتخب الوطني، المعنية بخوض مباراتي الصومال والموزمبيق، المقررتين على التوالي في 16 و19 نوفمبر الجاري، في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026، أن المدرب الوطني جمال بلماضي يفضّل الاعتماد على الخبرة والتجربة خلال نهائيات كأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار.

ومقارنة مع التربصات السابقة، غلب عنصر الخبرة على القائمة الجديدة التي ستشارك في تربص نوفمبر الجاري، والتي تتجه بنسبة كبيرة لتكون القائمة النهائية التي ستدافع عن حظوظ الجزائر بكوت ديفوار في نهائيات كأس أمم إفريقيا جانفي القادم.

ويوجد في قائمة “محاربي الصحراء” الجديدة تسعة لاعبين كانوا من بين المتوجين بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، بالإضافة إلى نبيل بن طالب الذي ضيّع “كان” مصر في آخر لحظة بسبب الإصابة، وبعد ذلك شاركت أغلبية هذه العناصر تقريبا في “كان” 2022 بالكاميرون، ما يجعل المنتخب الوطني يدخل البطولة القادمة في ثوب المرشح بالنظر لتجربة أغلبية لاعبيه.

ويراهن مدرب الخضر على تجربة هؤلاء اللاعبين لتأطير وقيادة المجموعة في نهائيات كوت ديفوار وكتابة تاريخ جديد للمنتخب الوطني بعد ملحمة القاهرة سنة 2019، ويتقدمهم القائد رياض محرز (32 سنة) الذي سيكون محاطا بالحرس القديم المتوج معه بكأس إفريقيا 2019 بمصر، كل من عيسى ماندي (32 سنة)، يوسف عطال (27 سنة) ورامي بن سبعيني (28 سنة) في الدفاع، وسفيان فيغولي (33 سنة) وهشام بوداوي (24 سنة) في الوسط، والثلاثي بغداد بونجاح (32 سنة) وإسلام سليماني (36 سنة) وأدم وناس (27 سنة) في الهجوم، بالإضافة إلى العائد نبيل بن طالب (28 سنة) الذي كانت حرمته الإصابة من المشاركة في “كان” 2019، وما يتبقى من هذه المجموعة سوى نجم الميلان، إسماعيل بن ناصر (25 سنة) الذي يتجه بنسبة شبه مؤكدة ليضيّع “الكان”.

إلى هذه المجموعة المخضرمة، يمكن إضافة ظهير نادي ميتز الفرنسي، كيفن قيطون، صاحب الـ27 عاما، وحتى أحمد توبة، مدافع نادي ليتشي الإيطالي، وهذا رغم التحاقهما المتأخر بصفوف المنتخب الوطني.

في ذات السياق، فإن جل اللاعبين الذين استغنى عنهم المدرب الوطني في قائمته الجديدة هم من الشبان الذين يفتقدون للتجربة في الميادين الإفريقية، على غرار النجم الصاعد لنادي نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني، ظهير نانت الفرنسي، جوان حجام، متوسط ميدان شارل لوروا البلجيكي، ادم زرقان، وحتى بشير بلومي، نجل الأسطورة لخضر بلومي.