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رياضة

بلماضي يقترب من تدريب “الدحيل” الموسم القادم

طارق. ب
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بلماضي يقترب من تدريب “الدحيل” الموسم القادم

اقترب الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، من العودة إلى الدوري القطري “إكسبو”، والإشراف على أحد الأندية في الدوري، رغم الاقتراحات بتوليه مديرا فنيا في أحد المنتخبات. ونشر موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، مقالا، أكد فيه أن بلماضي دخل اهتمامات ناديه السابق الدحيل القطري..

تحسبا لقيادة عارضته الفنية بداية من الموسم الجديد، خلفا للمدرب الحالي كريستوفر غالتييه، الذي خرج بخفي حنين هذا الموسم من المنافسة على لقب البطولة والكأس، بالإضافة للإقصاء من رابطة الأبطال الآسيوية، وهو ما جعل إدارة الدحيل تفكر في تعويضه بمدرب “الخضر” السابق.

وتعد رغبة مسؤولو الدحيل مشروعة، بعدما قاده بلماضي سابقا للتتويج بثلاثية تاريخية، موسم 2017-2018، بتحقيق ألقاب بطولة الدوري، وكأس قطر، وكأس “الأمير”، فضلا عن حصوله على جائزة أفضل مدرب في قطر، جعلته يقود “العنابي” في كأس الخليج، ليبقى القرار بيد بلماضي، خاصة بعدما لمّح سابقا في تصريحاته، إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الميادين في الفترة المقبلة على الأقل.

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