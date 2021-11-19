بلماضي يقرر بشأن الملعب الذي يحتضن إياب المباراة الفاصلة

قرر الناخب الوطني جمال بلماضي، استقبال منافس “الخضر” في إياب المباراة الفاصلة بملعب تشاكر بالبليدة.

وأكد المكلف بالإعلام في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، صالح باي عبود، أن بلماضي اختار ملعب تشاكر لاستقبال منافس “الخضر”، في شهر مارس، بمناسبة إياب المباراة الفاصلة.

ورغم أن أرضية ميدان ملعب تشاكر لم تكن في المستوى وأعاقت لاعبي المنتخب في بناء اللعب، إلا أن بلماضي قرّر لعب اللقاء الفاصل بالملعب الشاهد على انتصارات “الخضر” وتألقهم، على أن يفصل بعدها في إمكانية تغيير الملعب، بالتحوّل إلى ملعب5 جويلية أو ملعب وهران.

وكان بلماضي قد أرجع وضعية أرضية ملعب تشاكر خلال لقاء بوركينافاسو، إلى الأمطار الغزيرة التي أثرت عليها كثيرا، مؤكدا في نفس الوقت أن أرضية الميدان كانت جيدة قبل ثلاثة أيام من المباراة.