بلماضي يقرر معاقبة يوسف بلايلي

قد يغيب عن مواجهتي النيجر لأسباب انضباطية

حسب آخر التسريبات الإعلامية، فإن النجم يوسف بلايلي سيغيب عن التربص القادم للمنتخب الوطني بين 20 و29 مارس، الذي تتخلله مباراتان رسميتان أمام منتخب النيجر ذهابا وإيابا، يوم 23 مارس بملعب نيلسون مانديلا في العاصمة ويوم 28 مارس بملعب رادس في تونس، وذلك برسم الجولتين الـ3 و4 من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وهي الدورة التي تم تأجيلها إلى شهر جانفي 2024.

وأوضحت مصادر إعلامية أن لاعب أجاكسيو الفرنسي، يوسف بلايلي، لن يكون معنيا بالتربص القادم للخضر، حيث لن يستدعيه المدرب الوطني، جمال بلماضي، كعقوبة على تصرفاته في تربص المنتخب الوطني خلال شهر نوفمبر الماضي بمدينة وهران، بعد أن قام بلايلي بكسر الحظر المفروض من بلماضي على معسكر الخضر، بالسماح لأفراد من عائلته وأصدقائه بحضور الحصة التدريبية والتقاط الصور مع اللاعبين قبل مواجهة منتخب مالي الودية يوم 16 نوفمبر.

وأضافت ذات المصادر، أن بلماضي غضب كثيرا من هذا التصرف حتى إنه أجلس بلايلي على دكة الاحتياط في مواجهة منتخب مالي الودية بسبب هذا السلوك، وكاد أن يحرمه من الظهور أمام جماهير مدينة مسقط رأسه وهران. وحتى مشاركته في مباراة السويد الودية بمالمو كانت قصيرة وضد إرادة الناخب الوطني الذي لم يجد بديلا لتعويضه .

في ذات السياق، أشارت هذه المصادر إلى أن غياب بلايلي عن المنتخب الوطني في تربص شهر مارس الجاري سيكون مؤقتا ولا يعني الإبعاد النهائي عن الخضر، حيث يريد بلماضي تهذيبه على فعلته واستغل الظرف المناسب لذلك، وهو التحاق عناصر جديدة بتعداد المنتخب خلال هذا الشهر الذي سيعرف ثورة باستدعاء لاعبين لأول مرة، بعد أن نجح المدرب الوطني بإقناع عدة لاعبين مزدوجي الجنسية على اختيار الجنسية الرياضية الجزائرية، على غرار حسام عوار وريان أيت نوري وجوان حجام وفارس شعيبي وبدر الدين بوعناني، وهو ما سيخلق منافسة شرسة على المناصب داخل التشكيلة الوطنية.