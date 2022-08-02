بلماضي يقنع عدلي بتدعيم “الخضر” ويخطفه من الفرنسيين

سيشكل ثنائيا مثاليا مع زميله في "الميلان" بن ناصر

اقترب نجم نادي أي سي ميلان الجديد، ياسين عدلي من الالتحاق بالمنتخب الوطني، وفقا لموقع “فوت أفريكا” الفرنسي، والذي أكد رغبة اللاعب في تمثيل “الخضر” لا غير.

وكشف ذات المصدر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، بصدد إقناع لاعب بوردو الفرنسي سابقا ياسين عدلي صاحب 22 عاما بتدعيم كتيبة “الخضر”، وتشكيل ثنائي مثالي مع زميله في الميلان إسماعيل بن ناصر.

ورشح موقع “فوت أفريكا” التحاق عدلي بالمنتخب الوطني، بداية من التربص المقبل للمنتخب الوطني المقرر في سبتمبر القادم، والذي تتخلله إجراء مباريات ودية ضد منتخبات عالمية، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

ومن المرتقب أن يواجه “الخضر” خلال هذا الموعد أحد عمالقة أوروبا، علما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم دخل في مفاوضات جادة منذ فترة مع منتخبات كبيرة مثل بلجيكا وإيطاليا، وسيكون ذلك طبعا بعد تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.

وكان جمال بلماضي تحدث في وقت سابق، عن إمكانية تعزيز المنتخب الوطني بخدمات لاعبين مزدوجي الجنسية، دون أن يكشف عن أسمائهم للعلن، إلا أن عدة مصادر أكدت أن بلماضي يقصد كلا من الثلاثي عدلي وحسام عوار وريان آيت نوري.

وستكون فترة التوقف الدولية القادمة ملائمة لاختبار لاعبين جدد في المنتخب الوطني، في المباريات الودية التي لن يعاني منها الناخب الوطني واللاعبون من الضغوطات، كونها مواجهات ودية ونتيجتها غير مؤثرة.