بلماضي يكشف عن السبب الحقيقي لإبعاد ديلور

مدّد الناخب الوطني جمال بلماضي، السوسبانس حول سبب عدم إستدعاء أندي ديلور إلى التربص الجاري، بعدما فضل أن يكون الحديث في الموضوع آخر محطة في الندوة الصحفية..

وقال بلماضي في ختام الندوة الصحفية التي نشطها الخميس، أن السبب الحقيقي لعدم إستدعاء أندي ديلور هو موافقته بعد إلتحاقه بنادي نيس على عدم المشاركة المع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وأضاف بلماضي في حديثه عن الموضوع: ” قبل شهر من الآن تلقيت معلومة بأن أندي ديلور وبإلتحاقه بنادي نيس وقع على بند ينص على عدم اللعب مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا بالكامرون.

وأكد بلماضي أن بعد تلقيه تلك المعلومة فضل التريث، وقال في هذا السياق: ” بعدما وصلتني المعلومة، فضلت التريث.. وقبل أيام من الآن، إستقبلت رسالة نصية من ديلور الذي أكد لي أنه يريد النجاح مع ناديه الجديد، وأنه يريد تعليق مشاركته مع المنتخب لمدة سنة، وعدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة”.

وأضاف بلماضي في نفس السياق: ” الرسالة النصية للاعب ديلور أكدت لي المعلومة التي كانت بحوزتي منذ شهر..وأنا لست مضطرا لقبول اللاعب في المنتخب”.

وعبر بلماضي عن الطريقة التي تواصل بها أندي ديلور معه، حيث قال: ” أظن أن أمور مثل هذه لا تبلغ عن طريق رسالة نصية، وكان من الأجدر أن يقول ذلك للجمهور”.

وتابع بلماضي حديثه عن أندي ديلور: ” أثيرت ضجة كبيرة حول عدم استدعاء ديلور، دون معرفة الأسباب الحقيقية، وأقول للذين قالوا أني مدرب “حقار” أن اللاعب نال فرصا كثيرة مع المنتخب عندما كان جاهزا للعب”.

بلماضي: حملة انتقادي انطلقت قبل مباراة جيبوتي

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن حملة الإنتقادات التي تستهدفه إنطلقت قبل مباراة جيبوتي لحساب الجولة الأولى من التصفيات، مصيفا أن ما يهمه هو التركيز على عمله فقط.

وقال بلماضي عن منتخب النيجر أنه لا يعد من المنتخبات الكبيرة على مستوى القارة الإفريقية، وأنه رغم ذلك فإن كرة القدم ليست علوم دقيقية…

وأشاد بلماضي بالأداء المقدم من طرف النيجر أمام يوركينافاسو، حيث قال: ” لعبوا بطريقة جيدا، وبتكتل دفاعي جيد، ولديهم حوالي أربعة لاعبين لهم مستوى جيد، كما أن منتخب النيجر يملك مدرب لديه خبرة”.

وتطرق بلماضي في بداية الندوة الصحفية إلى المباراة السابقة أمام بوكينافاسو حيث قال: ” قدمنا شوط أول في المستوى، ووجدنا صعوبات في الشوط الثاني، وأنا أتحمل مسؤولية التعادل”.

ويستقبل “الخضر” سهرة الجمعة منتخب النيجر، بداية من الثامنة ليلا بملعب تشاكر لحساب الجولة الثالثة من تصفيات مونديال قطر، قبل التوجه إلى نيامي لمواجهة أشبال كفالي مجددا لحساب الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.

بلماضي: المنتخب ليس ملكا لبلماضي

وبعد أن أكد اللاعب بدران أن أرضية ملعب تشاكر، حالتها لا تختلف كثيرا عن السابقة، أضاف بلماضي في نفس السياق: ” المنتخب الوطني ليس ملكا لجمال بلماضي، وليس كل مرة أكرر حديثي عن الوضعية السيئة لملعب تشاكر وانتقاداتي للحكام.

وتطرق بلماضي في الندوة الصحفية إلى وضعية اللاعبين العائدين من الإصابة، حيث قال: ” كان هناك حديث عن جدوى إستدعاء لاعبين مصابينن وهنا أوضح بأنه هناك تفاصيل لا يعرفها الجميع حول جاهزية اللاعبين..”

وأضاف بلماضي: “سليماني أصبح جاهزا للمشاركة في المباراة الأولى أمام النيجر، في حين تبقى مشاركة بن سبعيني في المواجهة الأولى غير مؤكدة، أما بلعمري فلن أعامر بإشراكه في هذه المواجهة”.

بلماضي: محرز يعيش وضعية مشابهة للتي عاشها في 2019

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، في رده على مدى تأثير عدم مشاركو كل من محرز وماندي أساسيين مع ناديهما، أن الأمر غير مقلق بالنسبة له.

وتحدث في البداية عن وضعية محرز، وقال: ” رياض يعيش نفس الوضعية التي عاشها قبل كأس أمم إفريقيا 2019 ، لكنه في النهاية قدم بطولة إفريقية في المستوى”.

وأكد بلماضي أن اللاعبين محرز وماندي، دون شك يرغبان في مشاركة منتظمة مع ناديهما، قبل أن يتطرق إلى وضعية ماندي، حيث قال: ” عيسى يعيش وضعية صعبة مع بداية الموسم مع فياريال ، لكن اللاعب معروف باحترافيته الكبيرة، ولن يؤثر ذلك عليه “.