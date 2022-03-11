بلماضي يكشف عن موعد بداية تربص المنتخب الوطني بمالابو

الخضر سيتنقلون إلى دوالا عشية مواجهة الكاميرون

سيشرع المنتخب الوطني في تربصه التحضيري لمواجهتي منتخب الكاميرون، برسم الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة كأس العالم المقررة نهاية السنة الجارية بقطر، بداية من يوم 21 مارس وذلك بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو.

كشفت مصادر إعلامية عن موعد انطلاق تربص الخضر تحسبا لمواجهة منتخب الأسود غير المروضة، الكاميرون، تحسبا لمباراة ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر، يوم 25 مارس، والتي ستجري بملعب جابوما بمدينة دوالا. وسينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 21 مارس بعاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، التي وقع عليها الاختيار من طرف الطاقم الفني الوطني من أجل التحضير لأول جولة من الدور الفاصل ما بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، لتشابه المناخ السائد بجزيرة مالابو مع المناخ الذي سيلعب فيه رفاق القائد رياض محرز مباراتهم ضد منتخب الأسود غير المروضة بمدينة دوالا الكاميرونية.

ويريد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بهذا القرار تدارك الهفوات التي وقع فيها خلال استعداداته للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في شهر جانفي الماضي بالكاميرون، بعدما أخطأ التقدير في اختيار المكان المناسب لمساعدة اللاعبين على التأقلم مع الظروف المناخية لمدينة دوالا، التي احتضنت مباريات الدور الأول للخضر في “الكان” الماضية. علما أن اللاعبين المحترفين في مختلف البطولات الأوروبية الذين سيختارهم بلماضي لخوض هذه المباراة لن يتنقلوا إلى سيدي موسى، وسيجتمعون في العاصمة الفرنسية باريس والتنقل من هناك مباشرة على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي ستقيلهم إلى غينيا الاستوائية.

وأضاف ذات المصدر أن المنتخب الوطني سيقيم 3 أيام في العاصمة مالابو، على أن يتنقل إلى مدينة دوالا عشية مباراة الذهاب أمام منتخب الكاميرون، المقررة يوم 25 مارس، حيث سيستفيد من حصة تدريبية واحدة على ملعب “جابوما”، الذي يعرفه أعز المعرفة بعدما كان النقطة السوداء وأحد الأسباب لإخفاق الخضر في كأس إفريقيا نظرا لأرضية ميدانه الكارثية. كما قرر بلماضي أن تكون العودة إلى الجزائر مباشرة بعد انتهاء اللقاء من أجل الاسترجاع والتحضير لمباراة الإياب التي ستكون يوم 29 مارس الجاري، بملعب مصطفى تشاكر في مدينة الورود البليدة.

في سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، في تصريحات إعلامية، ما كان يتداول من أخبار حول انزعاج المدرب الوطني، جمال بلماضي، من تسريب مكان إجراء تربص المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة منتخب الكاميرون في لقاء الذهاب بدوالا، وذلك قبل أكثر من شهر عن موعد المباراة.

وأعرب الرجل الأول للفاف عن استيائه هو الآخر من تسريب المخطط التحضيري للخضر لموقعة دوالا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات لا تخدم بتاتا مصلحة الخضر، وسيساعد المنافس على كشف أوراق المنتخب الوطني.