بلماضي يلتقي وسائل الإعلام الأحد

ترقبات بخصوص القائمة والأسماء الجديدة

يعقد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، ندوة صحفية الأحد، بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، عشية انطلاق تربص “الخضر” استعدادا للمواجهتين الوديتين ضد غينيا ونيجيريا، يومي 22 و27 سبتمبر الجاري، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له إن المدرب بلماضي، سيننشط ندوة صحفية يوم الأحد بداية من الساعة 11:00 صباحا بقاعة عمر كزال بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، أين يرتقب أن يتطرق الناخب الوطني للحديث عن مواجهتي غينيا ونيجيريا والتحديات القادمة التي تنتظر “الخضر” بعد الغياب عن نهائيات كأس العالم 2022، المقررة بقطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

فضلا عن ذلك، فإن بلماضي سيتحدث أيضا عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة لحضور مواجهتي غينيا ونيجيريا، حيث يترقب الجميع الإعلان عنها وما ستحمله من مفاجآت وأسماء جديدة يرتقب أن تدعم تشكيلة “الخضر”، وفق ما أكده المدرب نفسه في تصريح إعلامي على هامش التربص السابق الذي جرى في جوان الماضي.

وربطت تقارير إعلامية في وقت سابق عدة لاعبين بالمنتخب الوطني، في صورة ياسين عدلي النجم الجديد لنادي ميلان الإيطالي وثنائي ليون الفرنسي حسام عوار زريان شرقي، بالإضافة إلى الظهير الأيسر لنادي وولفارهامبتون الإنجليزي ريان آيت نوري، لكن وحسب مصادر مقربة فإن هؤلاء لن يكونوا حاضرين مع المنتخب في التربص القادم.

عودة بونجاح ومحرز!

وستشهد قائمة المنتخب الوطني، في تربص سبتمبر عودة بعض اللاعبين إلى “الخضر” مقابل استبعاد آخرين بسبب عدم الجاهزية ومعاناتهم من نقص المنافسة في صورة سفيان فغولي المتواجد دون فريق لحد الآن، بعد قرار رحيله عن نادي غالاتاساراي التركي.

بالموازاة مع ذلك، سيكون نجم نادي السد القطري بغداد بونجاح حاضرا في هذا التربص، بعد غيابه عن المنتخب الوطني منذ قرابة 8 أشهر، حيث تم استبعاده من قبل المدرب بلماضي في تربصي مارس وجوان الماضيين، لتدني مستواه وافتقاده لحاسة التهديف في تلك الفترة.

وبالإضافة إلى بونجاح، تتجه الأنظار إلى القائد رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث ورغم الأخبار التي أفادت بأن اللاعب يفكر في الاعتزال الدولي وطلب مجددا إعفاءه من حضور لقاءي غينيا ونيجيريا، بعد غيابه عن تربص جوان الماضي، إلا أنه ووفقا لتقارير إعلامية نقلا عن مصدر من “الفاف”، فإن محرز سيكون حاضرا مع “الخضر” في سبتمبر.