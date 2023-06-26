بلماضي يلحّ على بلايلي بضرورة الإسراع في حسم وجهته قبل 15 جويلية

التقى به في وهران على هامش نهائي كأس الجمهورية

دعا مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، يوسف بلايلي إلى ضرورة الإسراع في حسم وجهته المستقبلية في الصائفة الحالية، ومن ثم التوقيع لفريق يسمح له بالعودة إلى المنتخب الوطني بداية من التربص المقبل المقرر نهاية شهر أوت المقبل، تحسبا لمواجهة تنزانيا داخل الديار، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار، إضافة إلى تصفيات كأس العالم التي تنطلق منتصف شهر نوفمبر القادم، وذلك بحسب بعض المصادر موثوقة.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن بلماضي الذي التقى ببلايلي في مدينة وهران بمناسبة نهائي كأس الجمهورية الذي احتضنه ملعب “ميلود هدفي” بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف، أكد له أنه يبقى قطعة مهمة في تشكيلة المنتخب الوطني، ولا يزال المنتخب بحاجة إليه تحسبا للمواعيد المهمة “التي تنتظر “الخضر” قبيل نهاية العام الحالي وبداية سنة 2024 بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، ملحّا عليه بضرورة الانضمام إلى ناد يسمح له باستعادة لياقته البدنية من خلال المشاركة بشكل مستمر في البطولة التي ينشط فيها، الأمر الذي سيسهّل عليه العودة إلى المنتخب ومن بابه الواسع شهر سبتمبر القادم.

وقالت المصادر ذاتها، إن بلايلي بدا متفهّما لما قاله له المدرب بلماضي، مؤكدا له حرصه هو الآخر على ضمان التعاقد مع فريق يساعده على العودة إلى التشكيلة الوطنية.

ويتضح من خلال الفيديو الذي نشره بلايلي في الفاتح من شهر جوان الحالي، أنه لم يهضم عدم استدعائه من قبل بلماضي للمشاركة في تربص جوان الذي سبق مواجهتي أوغندا لحساب الجولة الخامسة من تصفيات “الكان”، وكذا ودية تونس الأخيرة التي جرت على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، حيث نشر ابن وهران عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام” مقطع فيديو من داخل منزله استعرض فيه مهاراته الفنية ليحظى ذلك بتفاعل كبير من قبل متتبعيه، كما كانت أيضا رسالة مباشرة إلى المدرب بلماضي على أن بلايلي قادر على العطاء والمواصلة بألوان المنتخب في الفترة القادمة.

يشار إلى أن بلالي الذي كان نادي أجاكسيو الفرنسي أخر محطة له، الذي غادره بسبب توتر علاقته مع المسؤولين على الفريق، خصوصا عقب خرجات اللاعب الأخيرة ومغادرته إلى مسقط رأسه دون إعلام الإدارة، صار مطلوبا من قبل عديد النوادي الخليجية، ومن الترجي التونسي والزمالك المصري، فضلا عن تلقيه عرضا رسميا من نادي ألافيش الصاعد الجديد إلى الليغا الإسبانية.