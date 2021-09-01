بلماضي يميل إلى الانضباط العسكري ولا يُحبّ “كلام نواعم”

عاد اللاعبان الدوليان رياض محرز وسعيد بن رحمة إلى الجزائر، وقد تخلّى كلّ منهما عن الشعر الأصفر.

وبدا محرز وبن رحمة بِشعر أسود كما خلقهما الله المُبدع المُصوّر، في الحصص التدريبية للمنتخب الوطني الجزائري بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وكان الثنائي المُشار إليه قد استهلّا الموسم الكروي في إنجلترا، بِشعر أصفر لافت.

ومعلوم أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي “عسكري” الطّباع، ولا يتلاعب بِالانضباط. بِدليل أنه قال، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بِالمركز المذكور أعلاه، إن تصفيات كأس العالم 2022 لن تكون نزهة ولا ترفيها ولا مزاحا.

وعليه، بدا جلّيا أن “عصا” بلماضي، وراء عودة نجمَي مانشستر سيتي ووست هام الإنجليزيَين إلى جادّة الصّواب.