بلماضي ينتظر عودة مبولحي وبلايلي وبن ناصر.. وتربص أكتوبر سيكون حاسما قبل “الكان”

سيضحّي ببن بوط أو زغبة والدفاع وخط الوسط يبقيان هاجسا بالنسبة إليه

قالت مصادر موثوقة لـ “الشروق” إن قائمة اللاعبين الذين سيستدعيهم مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، ستكون بنسبة كبيرة المعنية بنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع شهر جانفي من العام الداخل 2024، خصوصا وأن التشكيلة الوطنية ستكون على موعدين وديين منتصف الشهر الحالي أمام منتخبي الرأس الأخضر ومصر يومي 12 و16 على التوالي، والتي سيحدّد على ضوئها بلماضي العناصر التي سيعتمد عليها في “الكان”، علما أن “الخضر” سيكونون على موعد مع تصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخب الصومال يوم 13 نوفمبر داخل الديار وكذا الموزمبيق في 20 من الشهر ذاته في العاصمة “مابوتو”.

ومعلوم، أن بلماضي كان قد أكد على هامش تربص شهر سبتمبر الفارط، أن فترة الاختبارات وتجريب اللاعبين قد انتهت على أن يباشر في تربص أكتوبر في الأمور الجدية التي تسبق تصفيات المونديال وكذا العرس الكروي الإفريقي الذي يعلّق عليه بلماضي آمالا كبيرة في التنافس على اللقب القاري، ما يعني أن التربص القادم سيكون حاسما بهدف وضع آخر اللمسات قبل الشروع في المواعيد الرسمية.

ويكون المدرب بلماضي قد فصل بنسبة كبيرة في حراسة المرمى في الآونة الأخيرة عقب استدعاء كل من بن بوط، زغبة وماندريا في التربص الأخير، غير أن عودة مبولحي إلى المنتخب تبقى مرهونة بمشاركته بانتظام مع فريقه الجديد شباب بلوزداد، وهو الأمر الذي قد يسقط ورقة بن بوط أو زغبة من القائمة النهائية المعنية بأمم إفريقيا، خصوصا عقب المستوى الكبير الذي ظهر به الحارس ماندريا أمام السنغال في الودية الأخيرة والذي جعله يكسب عديد النقاط.

أما على مستوى الدفاع، وباعتماد بلماضي مرارا على كل من ماندي، بن سبعيني، توغاي وتوبة يؤكد المدرب تمسكه بالرباعي في ظل عدم استقرار مستوى كل من بلعمري وكذا بدران اللذين أبعدا من المنتخب في الفترة السابقة، ليبقى خط الوسط هو الأخر هاجسا بالنسبة لبلماضي الذي صار يتعامل مع معطيات جديدة عقب إصابة كل من بن ناصر، بن طالب، خصوصا عقب العودة القوية لسفيان فيغولي في التربص الأخير والدور الكبير الذي لعب في فوز المنتخب على السنغال في العاصمة “داكار”، علما أن العودة القوية ليوسف بلايلي ستجعل بلماضي يلتفت إليه من جديد، في وقت سيكون حسام عوار حاضرا في التربص القادم.

وفي الخط الهجومي، سيكون كل من محرز، بن رحمة، شايبي وكذا عمورة وبونجاح على أتم الاستعداد تحسبا للاستحقاقات القادمة، في انتظار عودة سليماني الذي فضّل الرحيل إلى البطولة البرازيلية وقد يكون ضمن التعداد الذي سيباشر رحلة البحث عن تأشيرة المونديال بداية من الشهر المقبل.