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رياضة

بلماضي ينتقل إلى الجانب التكتيكي ويركز على الهجوم

سليم.ع
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بلماضي ينتقل إلى الجانب التكتيكي ويركز على الهجوم

أجرى المنتخب الوطني أمسية الثلاثاء، ثاني حصة تدريبية له، في ملعب القاهرة الدولي تحسبا لمباراة جيبوتي، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر 2022 .

وانتقل الناخب الوطني في الحصة التدريبية الثانية، إلى العمل التكتيكي، كما ركز خلال التدريبات على عمل المهاجمين أمام المرمى.

ويواصل رفقاء القائد رياض محرز تحضيراتهم الأربعاء، لمواجهة جيبوتي بإجراء ثالث حصة تدريبية، بملعب القاهرة.

ووفق البرنامج المسطر لليوم الثالث من التحضيرات، فإن “الخضر” سيقومون بجولة في محيط الفندق، تليها حصة فيديو، لمعاينة المنافس.

وسيجري أشبال المدرب بلماضي حصة تدريبية في الأمسية، بداية من الساعة الخامسة، تدوم حوالي ساعتين، ويختتم البرنامج بحصة علاج وتدليك.

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