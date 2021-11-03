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رياضة

بلماضي ينشط ندوة صحفية قبل التنقل إلى القاهرة

سليم.ع
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بلماضي ينشط ندوة صحفية قبل التنقل إلى القاهرة

ينشط الناخب الوطني جمال بلماضي، الأحد المقبل، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ندوة صحفية بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل التنقل إلى القاهرة للتحضير لمواجهة جيبوتي.

وسيتطرق الناخب الوطني خلال الندوة الصحفية إلى المباراتين المتبقيتين من التصفيات أمام كل من جيبوتي لحساب الجولة الخامسة، ومباراة بوركينافاسو لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

وسيتنقل “الخضر” إلى القاهرة أربعة أيام قبل مواجهة جيبوتي يوم 12 نوفمبر الجاري، وهي الفترة التي ستسمح للناخب الوطني للتحضير هناك للمواجهة، على أن تكون العودة مباشرة بعد اللقاء للتحضير لمباراة بوركينافاسو المرتقبة بملعب تشاكر يوم 16 نوفمبر.

وسيعلن الناخب الوطني قبل فترة التوقف الدولي، المحددة ما بين8 و16 نوفمبر، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري الخاص بآخر جولتين في تصفيات مونديال قطر 2022.

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