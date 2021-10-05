بلماضي يواجه حملة شرسة.. اتركوه يعمل إنه مدرب عالمي

أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي للشروق:

اعتبر أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي غياب الجزائريين عن تشكيلة القرن 21 في القارة السمراء مسخرة للاتحاد الإفريقي، وقال الفائز بالكرة الذهبية الافريقية لا يعقل أن يتم اختيار 6 لاعبين مصريين مقابل غياب نجم السيتي محرز.

وطلب اللاعب السابق لغالي معسكر من رياض محرز الرحيل عن كتيبة بيب غوارديولا جراء المؤامرات التي تحاك ضده، خاصة وأن إدارة السيدة العجوز مستعدة للتعاقد معه، وطالب بلومي أنصار محاربي الصحراء الوقوف ضد أعداء المنتخب الوطني وأعداء جمال بلماضي وقفة رجل واحد، وهذا للتصدي لمخططاتهم الخبيثة القاضية بإقالة الناخب الوطني.

أولا مرحبا بأسطورة الكرة الجزائرية وكيف حالكم؟

الحمد لله أتابع أخبار الفريق الوطني خاصة هذه الأيام ونحن مقبلون على تصفيات مونديال قطر 2022.

هناك من يقول إن موقعة بوركينا فاسو الأخيرة أثبتت أن خطة بلماضي مكشوفة ورغم ذلك لن يغيرها رغم تأخره أو تقدمه ماذا تعلق على ذلك؟

هناك مؤامرة تحاك ضد الخضر لحرمانهم من التأهل إلى المونديال

نحن لا تهمنا الخطة أو طريقة اللعب في النهاية الجميع يحتفل بالفوز وهو الأهم، والتعادل أمام الخيول بملعب مراكش لا يعتبر تعثرا، أتذكر أننا فزنا عليهم أمام أنصارهم، ولكن مؤخرا تغيرت المعطيات وتطوّرت معظم المنتخبات الإفريقية الذي تضم في صفوفها ألمع النجوم الذين ينشطون في مختلف الدوريات الاوروبية.

ماهو تعليقك على قائمة المنتخب الوطني المستدعاة لموقعتي النيجر، هناك من تفاجأ باستدعاء الثلاثي بلعمري، بن سبعيني، وسليماني بداعي الإصابة، أليس كذلك؟ ؟

الكل أجمع بأنهم مصابون لكن الناخب الوطني جمال بلماضي قريب منهم ومعهم طوال الوقت وأنا متأكد بأنه تحدث معهم مطولا وأثق في خياراته الصائبة، وأنه يعلم بأنهم على أتم الاستعداد لموقعتي النيجر ذهابا وإيابا. ثقتي كبيرة في بلماضي المقبل على تحطيم رقم قياسي آخر بوصوله للمقابلة رقم 31 من دون هزيمة.

وعن عدم توجيه الدعوى لأندي دولور المتواجد في فورمة جيدة وأحسن لاعب في نيس لشهر سبتمبر الماضي.. انه أمر محير حينما وجه الدعوة لسليماني المصاب واستغنى عنه؟

بلماضي يواجه أكبر حملة شرسة من عدة أطراف أقول لهم، اتركوه يعمل إنه مدرب عالمي، من كان ينتظر التتويج بكأس أمم إفريقيا بمصر 2019، أنا أقف في صفه مهما كان الحال، إنه مدرب محنك وصارم يعتبر من أفضل مدربي العالم بلا شك وبلغة الأرقام، حيث توج بلقب أحسن مدرب إفريقي لسنة 2019، وهذا التتويج لم يأت صدفة في ظل تواجد مدربين عالميين يشرفون على منتخبات القارة السمراء، أندي ديلور لاعب موهوب لكن أثق في خيارات بلماضي، ويجب علينا أن نقف ضد أعداء المنتخب الوطني وأعداء جمال بلماضي وقفة رجل واحد، ونمنح له الورقة البيضاء في أي قرارات يراها تخدم المنتخب الوطني.

القائمة الأساسية ضمت أيضا اللاعبين الجدد وعلى رأسهم ايلان قيس قبال لاعب ستاد رامس الفرنسي. هل تنتظر منه تقديم الإضافة لخط وسط الخضر؟

حقيقة أنا لا أعرفه لكن ثقتي كبيرة في بلماضي أنه سيقدم الإضافة، أعلم أنه ينشط في الرابطة الأولى، وخاض كل مواجهات فريقه رامس في بطولة فرنسا للموسم الجديد، حيث لعب في 9 مقابلات، يوجد بينها 6 لقاءات بِصفة لاعب أساسي. وسجّل هدفا، وآخر مقابلة شارك فيها أساسيا، ويملك إمكانيات فنية محترمة، جعلته محلّ تثمين من قبل الناخب الوطني بلماضي.

غياب الجزائريين عن تشكيلة القرن 21 في القارة السمراء مسخرة

بلماضى استدعى 10 مدافعين مقابل 13 لاعبا ما بين خطي الوسط والهجوم.. هناك من فسرها أن التعثر ضد بوركينافاسو أدخل الشك في نفس بلماضي أي أنه متخوف من تعثر آخر؟

المنتخب الوطني في أياد آمنة وبلماضي له طريقة عمل ممتازة

وعن توجيهه الدعوة للصغير عمورة لتعويض وناس؟

عمورة مستقبل الكرة الجزائرية، سجل هدفا مع ناديه السويسري لوغانو وبلماضي لن يظلم أي لاعب بل هو يمنح فرصة التواجد مع الخضر للجميع وهناك لاعبون يصلحون في نواديهم فقط وآخرون للمنتخب الوطني، ومحمد الأمين عمورة أنتظر منه الكثير، كيف لا وهو صاحب سوبر هاتريك مع منتخب المحليين، ووقع رباعية في اللقاء الودي ضد منتخب ليبيريا الأول شهر جوان الماضي.

كشف موقع كالتشيو ميركاتو أن محرز سينضم لليوفي في صفقة تبادلية مع اللاعب كولوسيفسكي. هل أنت مع بقائه في دكة بدلاء السيتي أو اللعب أساسيا في اليوفي؟

أتمنى أن يرحل عن كتيبة بسبب غوارديولا جراء المؤامرات التي تحاك ضده، خاصة وأن إدارة السيدة العجوز مستعدة للتعاقد معه، ورغم تواجده في أوج عطائه بداية هذا الموسم إلا أنه لم يلعب سوى 154 فقط في البريمرليغ خلال 7 مباريات لعبها السيتيزنز وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية رحيله.

كيف تتوقع موقعتي النيجر برسم تصفيات مونديال قطر 2022؟

ستكون صعبة للغاية خاصة لقاء العودة بحكم أن حكومة النيجر وافقت على إجراء اللقاء عصر الثلاثاء المقبل بحضور 9 آلاف مناصر بالعاصمة نيامي، وهو ما من شأنه أن يمنح أشبال التقني الفرنسي جون ميشال كفالي دعما معنويا، وعليه يجب أخذ الحيطة والحذر وهذا للحفاظ على كرسي الريادة، خاصة وأن منتخب الخيول تنتظره مقابلتين في غاية السهولة ضد متذيل المجموعة منتخب جيبوتي، لكن إذا عدنا إلى تاريخ المواجهات بين المنتخبين نجد الغلبة لمنتخبنا، حيث أن الفريقين تواجها 6 مرات فكانت الغلبة للجزائر 5 مرات ومرة واحدة للنيجريين، حيث سجل الخضر 14 هدفا وتلقوا هدفا واحدا فقط سنة 1981 برسم تصفيات مونديال اسبانيا 82.

لا يعقل أن يتم اختيار 6 لاعبين مصريين وتجاهل نجم السيتي محرز

الكاف، تجاهل محرز، وزياني وغولام وبوقرة وعنتر يحي خلال اختياره التشكيلة المثالية للقارة السمراء في القرن الواحد والعشرين، فما هو تعليقك على ذلك؟

هذه مسخرة ونحن الأجدر بالتواجد في التشكيلة المثالية للقارة السمراء في القرن الواحد والعشرين، باعتبار أن الخضر حققوا بطولة كأس أمم إفريقيا بالإضافة الى مشاركتهم في المونديال مرتين متتاليتين خلال الفترة المذكورة، فلا يعقل أن يتم اختيار 6 لاعبين مصريين وهم الحارس عصام الحضري، والمدافع وائل جمعة والظهير الأيمن أحمد فتحي والأيسر سيد معوض، ومحمد أبو تريكة إضافة إلى نجم ليفربول محمد صلاح، حيث تفاجأ الجميع بغياب نجم المنتخب الوطني رياض محرز عن التشكيلة المثالية، وبن ناصر الذي توج بلقب أحسن لاعب في كأس أمم إفريقيا بمصر 2019، وهذه مؤامرة تحاك ضد الكرة الجزائرية من طرف أعضاء الاتحاد الأفريقي.

وهذا ما جعل الناخب بلماضي متخوف من المؤامرة التي تحاك ضد منتخبنا.. أليس كذلك؟

أجل كثيرا ما اشتكى من طريقة تسيير الحكام للمباريات وآخرها ما حدث أمام بوركينافاسو، حينما حرم حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو رياض محرز من ضربة جزاء، كما اشتكى سابقا من معاناة لاعبيه من أمور غير طبيعية بملاعب القارة السمراء، وهذا لحرمان الخضر من التأهل إلى المونديال، وكسر رقمهم التاريخي بـ29 مباراة متتالية من دون هزيمة.

كتيبة ميشال كفالي مدرب النيجر ضمت لاعبين ينشطون في الدوريات الفرنسية والدانماركية والنيجيرية والتونسية وحتى الدوري الصهيوني ويتعلق الأمر بكل من محمد علي ويوسف داوودا كيف تتوقع تعامل لاعبينا معهما؟

من دون شك سيمنح ذلك زملاء محرز القوة، حيث أتوقع أن يلعبوا بكل إمكانياتهم وهذا لإلحاقهم بهزيمة مذلة ستبقى في ذاكرتهما خلال مدة تواجدهما في البطولة الصهيونية.