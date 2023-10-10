بلماضي يوضح بخصوص إصابة آيت نوري

قال الناخب الوطني جمال بلماضي أن المدافع أيت نوري يخضع للفحوصات اللازمة، بعد الإصابة التي تعرض لها مع ناديه.

وأضاف بلماضي، في تصريحات له قبل تنقل “الخضر” إلى قسنطينة: ” أيت نوري تعرض لإصابة على مستوى الرأس، مع ناديه، ولم يلتحق بعد بالتربص، وهو يخضع للفحوصات الطبية اللازمة”.

وتابع: ” ليست لدينا معلومات اليوم، حول التحاقه بالتربص، أو عدم التحاقه”.

وتنقل المنتخب الوطني صبيحة الثلاثاء إلى قسنطينة، تحسبا لمواجهة منتخب جزر الرأس الأخضر في الودية الأولى، المنتظرة سهرة الخميس بداية من الساعة الثامنة.

“بن ناصر سيمثل إضافة كبيرة..وهدفنا التحضير الجيد لتصفيات المونديال و”الكان”

وأكد الناخب الوطني في تصريحات له قبل التنقل إلى قسنطينة، أن التربص سيكون فرصة لاندماج اللاعبين الجدد مع المنتخب.

كما عبّر عن أسفه لغياب بعض العناصر المهمة في المنتخب، على غرار نبيل بن طالب، وبن ناصر، وقال بلماضي في هذا السياق: “للأسف هناك بعض العناصر الغائبة مثل بن طالب و آيت نوري، وبن ناصر الذي سيمثل إضافة كبيرة في حال تمكن من العودة في الوقت المناسب..لدينا مجموعة جيدة وسنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التربص”.

وتحدث بلماضي عن الهدف من التربص التحضيري الجاري، حيث قال: “هدفنا التحضير جيدا لتصفيات كأس العالم، ونهائيات كأس إفريقيا، وكذلك تطوير المنتخب، هذا إلى جانب إشراك اللاعبين الجدد، من أجل الانسجام مع المجموعة”.

وعن اندماج اللاعبين الجدد، أكد بلماضي: “خضنا الحصة التدريبية الأولى، واللاعبون الجدد اندمجوا في المجموعة بسهولة، وكانوا فخورين وسعداء بتواجدهم في صفوف المنتخب”.