بلماضي يوظّف 4 أساسيين جدد أمام غينيا الاستوائية

زجّ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الأحد، بِأربعة لاعبين أساسيين جدد في مواجهة غينيا الاستوائية.

وتُجرى هذه المباراة الأحد على الساعة الثامنة مساءً، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: المدافع جمال بلعمري، ومتوسّطَي الميدان سفيان بن دبكة وإسماعيل بن ناصر، والمهاجم بغداد بونجاح.

وكان هذا الرّباعي احتياطيا عند انطلاق مواجهة “الخضر” في الجولة الأولى أمام سيراليون، مقابل دخول زملاء لهم أساسيين، وهم: المدافع عبد القادر بدران ومتوسّطَي الميدان هاريس بلقبلة وياسين براهيمي، والمهاجم إسلام سليماني.

واستمرّ الجناح رياض محرز في حمل شارة قائد “محاربي الصحراء”.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين للجزائر أمام غينيا الاستوائية، كالتالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خطّ الدّفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بلعمري.

خطّ الوسط: سفيان بن دبكة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح.