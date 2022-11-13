بلماضي يُؤكد قدوم آيت نوري ويتحدّث عن ليريس

نشّط الناخب الوطي الجزائري جمال بلماضي، الأحد، مؤتمرا صحفيا بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ويستعدّ “الخضر” لِخوض مقابلتَين ودّيتَين أمام مالي والسويد، الأربعاء والسبت المقبلَين.

وكشف بلماضي عن وافد آخر إلى بيت المنتخب الوطني، والأمر يتعلّق بِاللاعب المُغترب ريان آيت نوري (21 سنة) مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال الناخب الوطني إنه كان على تواصل مع آيت نوري منذ 2019، قبل أن يستلم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم الرّخصة الدولية من “الفيفا” بِخصوص هذا اللاعب، منذ نحو ثلاثة أيّام. ذلك أنه مثّل ألوان المنتخبات الصّغرى لِفرنسا.

ولِأسباب عائلية لن يحضر آيت نوري ودّيتَي مالي والسويد، وسيُشارك بِالمقابل في مواجهتَي النيجر أواخر مارس 2023، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفرقيا 2024. يقول بلماضي.

وعن الوافد الأوّل إلى بيت “الخضر”، قال الناخب الوطني إن مهدي ليريس لاعب مُتعدّد المناصب، ويحمل زادا تكتيكيا عالميا، وأشار إلى المدرسة الإيطالية حيث يرتدي زيّ نادي سامبدوريا، كما سبق اللعب في فرق جوفانتوس وكييفو فيرون وبريشيا.

ويملك بلماضي مُتّسعا من الوقت لِتوظيف ليريس في المركز المناسب، وعصر مواهب هذا اللاعب البالغ من العمر 24 سنة.

30 دقيقة فقط

يدوم المؤتمر الصّحفي المُقبل للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على غير العادة، ثلاثين دقيقة فقط.

ويعقد بلماضي موعده الإعلامي الأحد المقبل على الساعة الـ 11 صباحا، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وطالب اتحاد الكرة الجزائري رجال الإعلام بِاحترام التوقيت المضبوط، والتقيّد بِبعض الإجراءات مثل إظهار البطاقة المهنية! وإطفاء الهواتف المحمولة!

وتنتظر المنتخب الوطني الجزائري مقابلتان ودّيتان، أمام الزّائر المالي والمُضيّف السويدي، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي.