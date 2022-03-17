بلماضي يُبرمج تربّصا بعيدا عن الصّحافة والجمهور

أصرّ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، على تنظيم تربّص “الخضر” في غينيا الإستوائية، بعيدا عن حضور رجال الإعلام والجمهور.

ويبدأ هذا التربص الإثنين المقبل، مباشرة بعد وصول وفد “محاربي الصّحراء” إلى غينيا الإستوائية البلد المُجاور للكاميرون.

ويُريد بلماضي إبعاد لاعبيه عن الضغوط، وكلّ ما من شأنه إفساد التحضيرات، لِمقابلتَين قويّتَين وحاسمتَين أمام الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وكان جمال بلماضي قد لجأ إلى الأسلوب ذاته في تربّص قطر، الذي انْتُظم مطلع جوان من عام 2019، عشية مشاركة النخبة الوطنية في كأس أمم إفريقيا بِمصر.

بقي الآن التساؤل عن الطريقة التي ستتعامل معها “الفاف” في تنوير الرّأي العام، حيث يُفترض بِهذا الشأن أن تكون هيئة الرئيس شرف الدين عمارة وخليتها للإعلام في غاية الإحترافية، ولا تلجأ إلى “التسريبات”، ترجمة لِصرامة بلماضي.