بلماضي يُتابع المباراة.. بونجاح يُسجّل وموسم براهيمي ينطلق

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الأربعاء، في تقديم العروض الفنية الإيجابية مع فريقه السد القطري.

وفاز فريق السد بِنتيجة (2-4) على المضيف نادي الريان، لِحساب الجولة الثالثة من عمر بطولة قطر للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الثاني لِفريق السد، في الدقيقة الـ 21. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع بغداد بونجاح غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي السد، في البطولة القطرية نسخة 2021-2022. بعد هدف الجولة الماضية في شباك نادي قطر الرياضي.

ويشترك بغداد بونجاح في صدارة لائحة الهدّافين، رفقة 5 لاعبين آخرين.

وفي الطرف المقابل، عاد اللاعب الدولي الجزائري الآخر ياسين براهيمي إلى المنافسات الرّسمية، بعد تماثله للشفاء من إصابة تعرّض لها سابقا.

وخاض متوسط الميدان براهيمي أوّل مباراة له مع فريقه الريان، في بطولة قطر للموسم الجاري.

ودخل براهيمي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريقه الريان مُتخلّفا في النتيجة بـ (2-4).

وبات فريق السد بعد هذا الانتصار، رائدا للبطولة بِرصيد 9 نقاط، رفقة نادي الدحيل. ويشغل نادي الريان الرّتبة الـ 10 بِنُقطتَين.

وأظهرت صور التلفزيون الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، في المنصّة الشرفية للملعب بِالعاصمة القطرية الدوحة، يُتابع وقائع مباراة فريق الريان والزّائر نادي السد.