بلماضي يُجدّد الدّفاع عن محرز

جدّد النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي الدّفاع عن لاعبه القائد رياض محرز.

وتعرّض الجناح محرز لِانتقادات لاذعة، بعد أداء وُصف بِالباهت في مواجهة “الخضر” وأنغولا. كما استغرب بعضهم عدم استبدال بلماضي للاعب محرز بِزميل له في الشوط الثاني.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه منتصف نهار الجمعة بِمدينة بواكي الإيفوارية، قال المسؤول الفني الأوّل عن النّخبة الوطنية: “الانتقادات التي تُوجّه إلى محرز ليست وليدة اليوم. إنّه بطل أوروبا، ولا أعتقد أنّه يهتمّ بِهذه الانتقادات”.

وجدّد بلماضي دفاعه عن محرز، مثلما فعل أمام الموقف ذاته في “كان” الكاميرون 2022.

وبِخصوص مواجهة بوركينا فاسو هذا السبت، رفض النّاخب الوطني إدراجها في خانة اللّقاء الحاسم، واستدلّ بِإمكانية تأهّل صاحب المركز الثالث للدور ثمن النّهائي. مُضيفا أنها مواجهة قوية للمنتخبَين.

والتزم بلماضي بِدخول لاعبيه إلى أرضية الميدان، من أجل حصد النّقاط الثلاث أمام منتخب “الخيول”. مُشيرا إلى أن عناصره اعتادت على التأقلم مع الظروف الجوّية، في إشارة إلى تنظيم المباراة بعد الظهيرة، وتحت حرّ شديد.