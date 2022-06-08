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رياضة

بلماضي يُجري 4 تعديلات أمام تنزانيا

علي بهلولي
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بلماضي يُجري 4 تعديلات أمام تنزانيا

أعلن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الأربعاء، عن لاعبيه الأساسيين الذين سيُواجهون نظراءهم من الفريق المضيف تنزانيا.

وأجرى بلماضي 4 تعديلات: حيث أشرك أساسيا كلّا من الحارس رايس وهاب مبولحي والمدافع عبد القادر بدران ومتوسط الميدان سفيان بن دبكة والمهاجم آدم الوناس. وترك حامي العرين مصطفى زغبة والمدافع أحمد توبة ومتوسط الميدان آدم زرقان والمهاجم رشيد غزال احتياطيين، بعدما حضروا مواجهة أوغندا من البداية.

وثبّت المسؤول الفني الأوّل عن “محاربي الصّحراء” لاعبه “القنّاص” إسلام سليماني، قائدا للفريق.

وتشكّلت لائحة اللاعبين الأساسيين للجزائر في مباراة تنزانيا، وفقا لِما يلي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خطّ الدّفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، حسين بن عيادة، عبد القادر بدران.

خطّ الوسط: رامز زروقي، سفيان بن دبكة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: آدم الوناس، إسلام سليماني.

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