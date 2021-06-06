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رياضة

بلماضي يُخرج “شجعانه”!

علي بهلولي
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بلماضي يُخرج “شجعانه”!

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الأحد، عن التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة مالي ودّيا.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم مصري.

وزجّ بلماضي في مباراة مالي بِخيرة لاعبيه إلى حدّ كبير، حيث لوحظ عودة “الحرس القديم”، على غرار الجناح رياض محرز وحارس المرمى رايس وهاب مبولحي والمدافع عيسى ماندي.

وسيلعب متوسط الميدان هشام بوداوي أوّل مباراة له مع “محاربي الصحراء”، بعد غياب دام أكثر من سنة ونصف السنة، وبِالضبط منذ مواجهة الكونغو الديموقراطية في أكتوبر 2019.

ومقارنة بِمباراة موريتانيا الخميس الماضي، وظّف بلماضي أمام مالي تشكيلا أساسيا جديدا 100% (تغيير جذري)، المُرادف لـ 11 لاعبا آخر.

وتمثّلت قائمة اللاعبين الأساسيين لـ “الخضر” أمام منتخب مالي، في:

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي.

خط الدفاع: مهدي زفان، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، جمال بلعمري.

خط الوسط: عدلان قديورة، هشام بوداوي، رامز زروقي، يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح.

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التعليقات
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  • محمد

    سلام اول شيء الجهة اليسرى نائمة عليه المدرب اقتحام لن رحمة وغلق المسافات على الخصم وعدم ارسال الكرات الطويلة لانهم مختصون في قطع الكرات راهم لا عبين خطة تدييق المسافات وقطع الكرات والمرتدات ادا علينا الاستحواذ على الكرة بدون خطاء التمرير والمرواغات والدول من الجهة اليسرى والمينى ستجد كرات في مربع 18 علينا قطع كل كراتهم بدكاؤ

    -1

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