بلماضي يُدعّم نشاطا خيريا لِمصلحة مرضى “متلازمة داون”

دعّم الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي نشاطا جمعويا، لِمصلحة الأطفال مرضى “متلازمة داون” بِالعاصمة.

وزار جمال بلماضي مخبر صناعة الأدوية “فراتر رازس”، بِبلدية السحاولة بِالعاصمة. ونسّق مع مسؤولي الجمعية الوطنية للإدماج المدرسي والمهني لِمرضى “متلازمة داون”، من أجل مساعدة هذه الشريحة من المجتمع.

ولقيت هذه المبادرة الطيّبة استحسانا كبيرا، لدى المرضى وأوليائهم وأيضا الأطباء.

ودأب جمال بلماضي على العمل الإنساني والخيري، بعيدا عن مزاولته نشاط التدريب الكروي.