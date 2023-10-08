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رياضة

بلماضي: يُريدون منّي أن أنام في مركز سيدي موسى وأراقب يوميا نموّ العشب!

علي بهلولي
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بلماضي: يُريدون منّي أن أنام في مركز سيدي موسى وأراقب يوميا نموّ العشب!

تطرّق النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الأحد، إلى الجدل الذي اشتعل في سبتمبر الماضي حول ملعب ومركز تدريب “الخضر”.

ونشّط بلماضي مؤتمرا صحفيا بِقاعة المحاضرات، التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وأبدى النّاخب الوطني استغرابه، وقال ساخرا إن البعض يُريد منه أن ينام في مركز سيدي موسى أو ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، ومراقبة وضعية المنشآت الرياضية وكيفية نموّ العشب يوميا!

وأضاف بلماضي أنه عقد لقاءً مع إدارتَي مركز سيدي موسى وملعب براقي في أشهر جوان وجويلية وأوت الماضية. وتلقّى تطمينات بِجاهزية المنشأتَين الرّياضيتَين لِمقابلتَي تنزانيا والسنيغال. لكن الطرف الآخر لم يلتزم بِتعهّداته.

واختتم جمال بلماضي يقول إن وظيفته تقتصر على التدريب، وغير مُستعدّ لِمُمارسة مهام أخرى هي اختصاص للغير. في إشارة إلى الاعتناء بِجودة الملاعب ومراكز التدريب، وأمور أخرى لا تمتّ بِصلة للعارضة الفنية.

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