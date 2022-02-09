بلماضي يُسطّر تربّصا لِأشباله في إحدى هذه البلدان

يُجرى قبيل مواجهة الكاميرون

سطّر الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي معسكرا إعداديا قصير المدّة بِبلد إفريقي، قبيل مواجهة الكاميرون.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع منافسه الكاميروني مرّتَين في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

ويُريد بلماضي هذا التربّص في قلب القارّة السّمراء، انطلاقا من الـ 21 من مارس المقبل، حتى يتعوّد لاعبوه جيّدا على الأجواء السائدة في “الأدغال”، قبيل امتحان كبير.

وضبط بلماضي لائحة مُصغّرة تضمّ أسماء 3 بلدان، يُمكن لِتلاميذه أن يُعسكروا في إحداها هناك، وهي: غينيا الاستوائية والكونغو برازافيل والغابون. وهي دول مجاورة للكاميرون.

وسبق لـ “الخضر” أن أجروا منافسة نهائيات كأس أمم إفريقيا بِغينيا الاستوائية والغابون، في نسختَي 2015 و2017، على التوالي.

وينتظر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الردّ الرّسمي من قبل نظيره الكاميروني، حول اسم ملعب وتاريخ مواجهة الذهاب، حتى يضبط رفقة بلماضي بِدقّة البلد الذي سَيُعسكر فيه زملاء متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي. كما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء.

وتتوقّع “الفاف” أن تُجرى المباراة بِملعب “جابوما” بِمدينة دوالا، أو “أوليمبي” بِالعاصمة ياوندي. فيما كان رئيس اتحاد الكرة الكاميرون صامويل إيتو قد كشف مُؤخّرا عن تاريخ الـ 24 من مارس المقبل، موعدا لِمباراة الذهاب. لكن هيئته لم تُصدر أيّ بيان رسمي، سواء خاص بِتاريخ اللقاء أو اسم الميدان.

وبِخصوص مباراة العودة، استقرّ اتحاد الرئيس شرف الدين عمارة على ميدان “مصطفى شاكر” بِالبليدة، في الـ 29 من مارس المقبل انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً.