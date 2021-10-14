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رياضة

بلماضي يُشبّه ديلور بـ “العروس”!

علي بهلولي
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بلماضي يُشبّه ديلور بـ “العروس”!

أبدى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي غضبا شديدا، من لاعبه الدولي أندي ديلور مهاجم فريق نيس الفرنسي.

جاء ذلك بِسبب تفضيل ديلور لِفريقه نيس الفرنسي الذي انضمّ إليه مُؤخّرا، على حساب المنتخب الوطني الجزائري. ومطالبته بِتجميد مشاركته مع “الخضر” لِمدّة سنة، وبِالضّبط حتى يقترب موعد انطلاق منافسة كأس العالم بِقطر في نوفمبر 2022!

وقال بلماضي في ظهور له عبر قناة “آر آم سي” الفرنسية، الخميس: “ما قام به ديلور نكتة السنة! هذا إمّا غباء كبير أو جرأة مُفرطة. لن نقبل بِمثل هذا النّوع من التصرّفات”.

وأضاف الناخب الوطني: “كنّا بِصدد اللّعب في النيجر تحت حرّ شديد بـ 40 درجة، ونخوض تصفيات كأس العالم 2022 في ظروف سيّئة بل مُقرفة. ثم يأتي السيّد (ديلور) للمشاركة في المونديال وهو يتبختر مثل العروس! هذا يُسمّى عدم احترام”.

وتابع بلماضي يقول: “ديلور يقبل المنافسة على المناصب في فريق نيس، ويرفضها في المنتخب الوطني الجزائري!”.

واختتم جمال بلماضي تصريحاته، قائلا: “إسلام سليماني تلقّى عرضا من فريق نيس، واقترحت عليه إدارة النادي الشرط ذاته (تجميد المشاركة الدولية مع المنتخب الوطني)، وكان ردّه صارما: لن يحدث هذا حتى في الحلم. هكذا يرى كل لاعب حبّه لِوطنه”.

ويبدو جليا أن مشاركة أندي ديلور (30 سنة) مع المنتخب الوطني الجزائري انتهت، خاصة إذا استمرّ جمال بلماضي في عمله على رأس العارضة الفنية. عِلما أن مهاجم فريق نيس استهلّ مشواره الدولي في جوان 2019، ولعب 11 مباراة مع “محاربي الصحراء”، وسجّل هدفَين.

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