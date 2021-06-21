بلماضي يُشجّع الأفارقة على انتداب مدرّبين محلّيين

أعادت كفاءة ونجاح الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الإعتبار للمدرب المحلي الإفريقي.

وسيحضر 14 مدربا محليا يقودون منتخباتهم الوطنية، بينهم جمال بلماضي مع “الخضر”، في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة الكاميرون 2022. من أصل 24 مدربا.

وكانت نسخة “كان” مالي 2002، آخر طبعة تشهد حضورا مُكثّفا للمدربين المحليين مع منتخباتهم الوطنية. وذلك بِرقم 9 إطارات محلية بينهم رابح ماجر مع الجزائر، من أصل 16 مدربا.

ويثق عديد مسؤولي المنتخبات الإفريقية في قدرة مدربيهم المحليين، على بلوغ الأهداف المُسطّرة في “كان” 2022. استئناسا بِالتجربة المُثمرة لِبلماضي مع “محاربي الصحراء”، كما جاء في تقرير لِهيئة الإذاعة البريطانية نشرته، الإثنين.

وفضلا عن قيادته المنتخب الوطني الجزائري إلى إحراز كأس أمم إفريقيا نسخة مصر 2019، دفع بلماضي “الخضر” إلى تحطيم الرّقم القياسي الإفريقي في الـ 11 من جوان الحالي، المُرادف لِخوض 27 مباراة دولية مُتتالية بِلا خسارة. هذا دون الحديث عن تفوّق بلماضي في صنع توليفة عجيبة بين الانضباط والاستعراض الفني وكسب “الرّهانات”.