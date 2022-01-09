بلماضي يُطالب “الكاف” بِحُسن اختيار الحكام

طالب الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي “الكاف”، بِضرورة اختيار الحكام الأَكْفَاءِ لِمقابلات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

جاء ذلك، الأحد، على هامش لقاء عقده منسّق “الكاف” خالد المكشّر وزميله رافائيل إيفيهي ديفين المكلّف بِتطوير التحكيم لدى الهيئة ذاتها، مع مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِمدينة دوالا الكاميرونية، وبِحضور بلماضي ولاعبيه.

وأخبر الناخب الوطني مُمثّلَي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مجهودات المنتخبات يجب أن لا تذهب سدى بِأخطاء تحكيمية، في منافسة كبيرة يُشاهدها الملايين عبر أرجاء المعمورة.

وعانى جمال بلماضي كثيرا من رداءة التحكيم في القارّة السمّراء، مثلما في حدث في مواجهة المضيف البوتسواني، حيث “تعامى” الحكم عن الاعتداءات الخشنة للمنافس على زملاء يوسف عطال. وفي مواجهتَي زامبيا وبوركينا فاسو خارج القواعد، وركلات الجزاء الشرعية غير الممنوحة لـ “الخضر”.