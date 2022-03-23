بلماضي يُعوّل على بن ناصر في هذا الدور الحاسم

بعد تألقه هجوميا مع ميلان وعودة قديورة

يستعد الناخب الوطني، جمال بلماضي، لإجراء بعض التغييرات التكتيكية والفنية، حسب عديد المتابعين، قبل مواجهة الدور المونديالي الفاصل أمام منتخب الكاميرون الجمعة المقبل على ملعب جابوما بمدينة دوالا، قبل أن يستضيفه يوم 29 من نفس الشهر على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ويقدم إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، في الفترة الأخيرة، حسب وسائل الإعلام الإيطالية، مستويات كبيرة جدّا مع النادي اللومباري، جعلته محل إشادة جماهيرية وإعلامية واسعة، بدليل اختياره رجل المباراة في 3 مناسبات من أصل الأربع مباريات الأخيرة لميلان، آخرها كان أمام نادي كالياري.

وقاد بن ناصر نادي ميلان إلى الفوز على نادي كالياري، السبت الماضي، في المرحلة 30 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بنتيجة (0-1)، وكان لاعب الوسط الموهوب صاحب الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة رائعة في الدقيقة 59.

وعلق جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها للحديث عن لقاء الكاميرون، على المستويات الكبيرة لبن ناصر في الفترة الأخيرة بالقول: “دائما ما كنت أرى بن ناصر كلاعب متقدم في خط الوسط وبأدوار هجومية لأنه قادر على تسجيل الأهداف”، وتابع: “تذكروا دائما تسديدته في مباراة نيجيريا (في المربع الذهبي كأس أمم إفريقيا 2019 والتي انتهت بفوز الجزائر 2-1) وطريقة استعادته للكرة (كانت على حافة منطقة الجزاء للمنتخب النيجري)..”، مضيفا: “إذا لعب في دور وسط الميدان الدفاعي فلا يمكن أن تروا منه هذا المردود”.

وكان بن ناصر تراجع عن القيام الأدوار الهجومية في المنتخب الجزائري في الفترة الماضية، بسبب مشكلة خط الوسط التي عانى منها “محاربو الصحراء” منذ ابتعاد عدلان قديورة عن خيارات بلماضي، حسب المحللين، الذين أكدوا بأن بن ناصر أهدر الكثير من طاقته ومجهوده في استرجاع الكرة، وتوقع بعض المحللين الجزائريين بأن يعيد جمال بلماضي لبن ناصر بعض المهام الهجومية في المواجهة المزدوجة أمام الكاميرون، خاصة في ظل استعادته لخدمات عدلان قديورة، المرتقب مشاركته في فاصلة المونديال والتكفل بالأدوار الدفاعية في خط الوسط، والتي تعد أبرز نقاط قوته.