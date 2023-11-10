بلماضي يُعيد آدم الوناس ويُبعد بن رحمة

كشف النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الجمعة، عن قائمة لاعبيه الذين سيُشاركون في مُواجهتَي الصّومال والموزمبيق.

ولعلّ أوّل ما لفت الانتباه في هذه القائمة التي تضمّ 23 لاعبا، هو عودة متوسّط الميدان الهجومي آدم الوناس المُحترف في نادي ليل الفرنسي. الذي استعاد عافيته ولياقته البدنية ومستواه الفني في الفترة الأخيرة.

ويُشير تاريخ الـ 22 سبتمبر 2022 بِوهران، إلى موعد آخر مباراة دولية لِآدم الوناس، وكانت ودّية ضدّ نيجيريا.

فضلا عن ذلك، أعاد المسؤول الفني الأوّل إلى “الخضر”، متوسّط الميدان نبيل بن طالب. بعد غياب عن المقابلات الأربع لِشهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَين، بِداعي الإصابة التي باتت في حكم الماضي. وأيضا المهاجم بغداد بونجاح، بعد أن أبعده عن محطّة أكتوبر الماضي لِتراجع مستواه الفني، ورغبة بلماضي في تجريب لاعبين آخرين في الخطّ الأمامي.

وبِالمقابل، استغنى بلماضي عن المهاجمين سعيد بن رحمة وبدر الدين بوعناني والأخضر بلومي، ومتوسّطَي الميدان آدم زرقان وعبد القهّار قادري.

ويبرز في قائمة المُبْعَدين اللاعب بن رحمة، وذلك بِسبب ما حدث له في مباراة مصر، حينما غضب من استبداله. في حين لم يجلب البقية بِسبب قلّة المشاركة على مستوى الأندية، أو وفرة العناصر البديلة.

وتُجرى مقابلتا الصّومال والموزمبيق بِالجزائر وخارج القواعد، الخميس القادم والأحد الذي يليه، في إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026. على أن يبدأ تربّص “مُحاربي الصّحراء” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، قبل ذلك هذا الإثنين.